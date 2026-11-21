Due legislatori statunitensi hanno proposto di versare agli informatori fino al 30% delle sanzioni pecuniarie nei casi qualificati di frode nei mercati predittivi, sollecitando segnalazioni su presunti casi di insider trading.

Venerdì, i rappresentanti democratici Sean Casten e Ted Lieu hanno annunciato il Policing Insider Trading in Prediction Markets Act del 2026. Il disegno di legge istituirebbe un programma del Dipartimento di Giustizia per ricompensare le persone le cui informazioni originali contribuiscono a risolvere procedimenti esecutivi.

Secondo la proposta, gli informatori riceverebbero dal 10% al 30% delle sanzioni pecuniarie derivanti da casi di frode federale rientranti nella legge e riguardanti piattaforme di mercati predittivi, a condizione che le sanzioni superino 1 milione di dollari. Le ricompense proverrebbero dall’Assets Forfeiture Fund del DOJ, mentre il procuratore generale determinerebbe gli importi in base all’importanza delle informazioni e dell’assistenza fornite.

Il disegno di legge consentirebbe l’invio anonimo delle segnalazioni tramite avvocati e vieterebbe le ritorsioni dei datori di lavoro contro gli informatori.

I legislatori hanno citato le preoccupazioni relative a esponenti interni al governo che traggono profitto da scommesse su operazioni militari e discorsi presidenziali, anche su piattaforme come Kalshi e Polymarket.

L’ultima proposta fa seguito all’approvazione al Senato del DEATH BETS Act giovedì, che vieterebbe ai mercati predittivi regolamentati a livello federale di offrire contratti legati a guerra, assassinio, terrorismo e morte.

A marzo, i legislatori hanno presentato un disegno di legge separato per impedire ai funzionari di utilizzare informazioni non pubbliche per negoziare contratti dei mercati predittivi. A maggio, i legislatori della Camera hanno richiesto documenti a Kalshi e Polymarket in merito a presunti casi di insider trading collegati ad azioni militari.

Correlato: Kalshi pone fine al ruolo consultivo di Donald Trump Jr. per il suo investimento in Polymarket: Reuters