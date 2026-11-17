Revolut prevede di lanciare quattro fondi che utilizzeranno la blockchain per offrire investimenti frazionati nei mercati illiquidi, ha dichiarato martedì il presidente Martin Gilbert durante la conferenza Breakpoint di Solana a Londra.

La blockchain, ha spiegato, verrebbe utilizzata per suddividere i fondi incentrati sui mercati illiquidi «in quelle che definirei dimensioni negoziabili».

«Se in futuro vorrete acquistare un fondo di private equity su Revolut, quando lanceremo questi fondi potrete acquistarli in quantità frazionate».

La società, che ha dichiarato di avere oltre 80 milioni di clienti in tutto il mondo, a luglio ha lanciato una piattaforma di investimento nei mercati privati per i clienti idonei in Europa. Gestiti da diverse società, tra cui Apollo, Ares, Hamilton Lane e Partners Group, i fondi già presenti sulla piattaforma consentono un investimento minimo di 1 euro.

Avvertendo che il settore finanziario potrebbe entrare in una fase di crisi di liquidità, in particolare nei mercati privati, ha sottolineato la necessità di attirare più acquirenti in questi mercati, cosa che la blockchain potrebbe facilitare.

«In questo mondo c’è liquidità finché non ce n’è più», ha dichiarato. «Se riuscite ad aiutare le persone a ottenere liquidità da asset illiquidi, risolverete molti problemi per molte persone. L’unico modo per farlo è abilitare la blockchain».

La società non ha ancora reso noti i dettagli sui fondi basati sulla blockchain né quando verranno lanciati.

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