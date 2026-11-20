Se un fornitore vuole USDC di domenica, un’azienda idonea può ora ottenere direttamente da DBS la stablecoin di Circle.

Questo offre alla banca un’opzione di conversione che il cliente potrebbe altrimenti cercare su un exchange di criptovalute. Se nel fine settimana il tesoriere deve trasferire dollari tra i conti dell’azienda a Singapore e negli Stati Uniti, DBS può occuparsene anche tramite il suo nuovo collegamento con JPMorgan per i depositi tokenizzati.

Una volta che l’azienda detiene USDC, il tesoriere può pagare la fattura successiva senza coinvolgere DBS. Per gli azionisti, il rendimento dipende dalla frequenza con cui il tesoriere torna, da quanto DBS guadagna quando il denaro si muove e da quanta liquidità operativa l’azienda lascia depositata.

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L’Autorità monetaria di Singapore ha emesso 100 milioni di dollari di Singapore (77,6 milioni di dollari) in titoli a quattro settimane il 6 novembre, e i dealer hanno pagato in valuta digitale all’ingrosso della banca centrale di Singapore. In questo caso DBS ha partecipato come dealer di titoli. La MAS prevede di ampliare i test nel 2027 per esplorare come le istituzioni potrebbero usare i titoli come garanzia.

I risultati trimestrali di DBS quantificano l’attività che deve difendere. I servizi transazionali hanno generato commissioni record pari a 268 milioni di dollari di Singapore nel terzo trimestre, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, prima di entrambe le operazioni di novembre.

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