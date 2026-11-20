VanEck sta interrompendo i rapporti con Gemini come custode per tre fondi negoziati in borsa (ETF) di criptovalute, ponendo fine a una relazione iniziata con il suo primo ETF spot su Bitcoin.

Lunedì VanEck ha notificato a Gemini che avrebbe posto fine agli accordi di custodia e di compensazione per i suoi ETF su Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Solana (SOL), secondo documenti distinti depositati giovedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Gli accordi termineranno «intorno al» 16 febbraio 2027, mentre Coinbase Custody, che già presta servizi ai fondi, continuerà a fornire servizi di custodia.

La decisione solleva interrogativi sul ruolo di Gemini nel mercato statunitense degli ETF crypto spot, dove Coinbase opera come custode per molti dei fondi più grandi. I documenti non hanno indicato i motivi delle cessazioni.

VanEck porrà fine anche all’accordo di staking su Solana con Gemini

La cessazione va oltre la custodia di criptovalute. Il documento relativo all’ETF Solana di VanEck (VSOL) riguarda anche un accordo con Gemini per servizi di staking, sollevando interrogativi su come il fondo gestirà lo staking dopo la transizione.

Lo staking consente ai detentori di token di ottenere ricompense contribuendo a proteggere una blockchain proof-of-stake (PoS), come Solana. Per gli ETF che mettono in staking i propri asset, il servizio può fornire un’ulteriore fonte di rendimento per il fondo.

Cointelegraph ha contattato VanEck e Gemini per un commento sul motivo della cessazione degli accordi e sul potenziale impatto sulle operazioni di staking dell’ETF Solana, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

I fratelli Winklevoss contribuirono a promuovere gli ETF spot su Bitcoin

I fondatori di Gemini, Cameron e Tyler Winklevoss, furono tra i primi sostenitori degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, presentando la richiesta di lancio del Winklevoss Bitcoin Trust nel luglio 2013. Le autorità di regolamentazione statunitensi non approvarono i primi ETF spot su Bitcoin fino a gennaio 2024, più di un decennio dopo la prima richiesta dei fratelli.

Gemini divenne il custode iniziale dell’ETF spot su Bitcoin di VanEck quando il fondo fu lanciato nel gennaio 2024, prima che VanEck aggiungesse Coinbase Custody nel giugno dello stesso anno.

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L’ETF Bitcoin di VanEck (HODL) è considerevolmente più piccolo dei maggiori fondi statunitensi spot su Bitcoin: detiene circa 880 milioni di dollari di asset in gestione, contro i 47,6 miliardi di dollari dell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock e i 10,6 miliardi di dollari del Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity, secondo i dati di Wallet Pilot aggiornati a giovedì.

Gemini ha inoltre fornito servizi di custodia per ETF crypto in Canada e Australia. Negli Stati Uniti continua a operare come custode per almeno un fondo più piccolo, il 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK), che in un documento normativo del settembre 2026 ha indicato Gemini e BitGo come custodi dei suoi Bitcoin.

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