Il direttore tecnologico di Ledger Charles Guillemet ha annunciato che lascerà l’azienda alla fine del 2026, dopo nove anni di permanenza.

In un post su LinkedIn giovedì, Guillemet ha dichiarato di essere entrato nell’azienda come direttore della sicurezza nel dicembre 2017, circa tre anni dopo la fondazione di Ledger. Un anno dopo ha lanciato Ledger Donjon, il laboratorio di sicurezza dell’azienda.

«Abbiamo preparato questa transizione per molti mesi, quindi i team, i partner e le roadmap di Ledger sono pronti. Sono ottimista sul futuro di Ledger», ha dichiarato Guillemet.

Guillemet è stato una figura centrale nelle operazioni di sicurezza di Ledger, prima come direttore della sicurezza e poi come direttore tecnologico. Ha contribuito a creare il laboratorio di sicurezza Ledger Donjon, che verifica le vulnerabilità di hardware e software. Secondo Guillemet, i dispositivi Ledger proteggono oggi circa il 20% degli asset crypto del mondo.

«Anche il panorama delle minacce è cambiato. L’IA rende gli attacchi più economici, rapidi e facili da scalare», ha aggiunto.

«La domanda a cui abbiamo cercato di rispondere per un decennio nel settore crypto (come proteggere ciò che conta quando qualsiasi dispositivo può essere compromesso?) è ora una domanda per ogni azienda, ogni agente di IA e ogni governo».

Guillemet non ha rivelato dettagli sulla sua prossima iniziativa, ma ha dichiarato che stava «costruendo qualcosa di nuovo» e che avrebbe «dedicato il mio tempo a risolvere questo caos della sicurezza».

L’annuncio di Guillemet arriva poche settimane dopo che Ledger ha rivelato che gli aggressori avevano modificato portafogli hardware autentici con componenti nascosti progettati per catturare le frasi di recupero degli utenti, introducendo poi i dispositivi presso rivenditori autorizzati.

I casi di manomissione sono stati segnalati inizialmente in Asia, mentre successivamente sono stati identificati episodi in Europa e negli Emirati Arabi Uniti.

Correlato: La saga dell’impianto nei dispositivi hardware di Ledger arriva al Virgin Megastore di Dubai