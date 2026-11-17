Un secondo proprietario, che pubblica con il nome di New Babylon Order Worldwide, ha dichiarato martedì che sabato dal suo Ledger Stax sono stati sottratti 507.000 USDt (USDT). Ha affermato che il dispositivo era stato acquistato nuovo presso il Virgin Megastore Dubai l’11 ottobre, due giorni dopo che Ledger aveva pubblicamente rivelato un’indagine sulle perdite di criptovalute connesse a dispositivi venduti dal rivenditore del Sud-est asiatico CryptoBilis.
Le segnalazioni suggeriscono che la manomissione dei dispositivi Ledger si sia estesa oltre i rivenditori presenti soltanto in Asia e in Europa. Ledger annovera i Virgin Megastore tra i suoi rivenditori autorizzati negli Emirati Arabi Uniti.
Virgin Megastore elenca otto negozi a Dubai, tra cui le filiali presso il Dubai Mall, il Mall of the Emirates e il Dubai Hills Mall.
Cointelegraph ha contattato Ledger e Virgin Megastore per un commento.
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