Due proprietari di Ledger hanno riferito furti di criptovalute connessi a wallet hardware che, a loro dire, erano stati acquistati presso un rivenditore autorizzato di Dubai, alimentando i timori che una campagna di manomissione dei wallet hardware si fosse estesa anche agli Emirati Arabi Uniti.

Un utente di X che pubblica con il nome di Rewinsky lunedì ha dichiarato di aver scoperto che il suo Ledger Flex era stato manomesso, dopo aver riferito la perdita di circa 1.300 Solana (SOL). Il registro OSINT Ledger Implant di Mark Karpelès ha successivamente confermato che il dispositivo conteneva un impianto hardware.

The photo shows the same kind of antenna as seen in other Ledger Flex implants, according to Mark Karpeles. Fonte: Ledger Implant OSINT

Un secondo proprietario, che pubblica con il nome di New Babylon Order Worldwide, ha dichiarato martedì che sabato dal suo Ledger Stax sono stati sottratti 507.000 USDt (USDT). Ha affermato che il dispositivo era stato acquistato nuovo presso il Virgin Megastore Dubai l’11 ottobre, due giorni dopo che Ledger aveva pubblicamente rivelato un’indagine sulle perdite di criptovalute connesse a dispositivi venduti dal rivenditore del Sud-est asiatico CryptoBilis.

Le segnalazioni suggeriscono che la manomissione dei dispositivi Ledger si sia estesa oltre i rivenditori presenti soltanto in Asia e in Europa. Ledger annovera i Virgin Megastore tra i suoi rivenditori autorizzati negli Emirati Arabi Uniti.

Virgin Megastore elenca otto negozi a Dubai, tra cui le filiali presso il Dubai Mall, il Mall of the Emirates e il Dubai Hills Mall.

Cointelegraph ha contattato Ledger e Virgin Megastore per un commento.

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