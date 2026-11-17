Evoluzione degli attori delle minacce che utilizzano gli LLM per gli exploit. Fonte: Google
Gli aggressori sfruttano i framework degli agenti di IA per automatizzare il reverse engineering delle patch tramite l’analisi differenziale e trasformare in armi le vulnerabilità N-day, ossia falle di sicurezza note pubblicamente.
Il rapporto ha avvertito che gli LLM consentono agli aggressori di ampliare le «pipeline di sfruttamento contro i server esposti a Internet senza intervento umano».
Secondo Google, le divulgazioni di vulnerabilità sono più che raddoppiate tra gennaio e agosto. Il numero di vulnerabilità zero-day sfruttate è stato in media di otto al mese nel 2025 e di 11 al mese da gennaio ad agosto 2026, raggiungendo quota 22 ad agosto.
Conteggio delle vulnerabilità sfruttate, suddivise tra n-day e zero-day, da gennaio 2025 ad agosto 2026. Fonte: Google
Questi flussi di lavoro automatizzati accelerano inoltre la capacità degli aggressori di passare dall’accesso iniziale all’ottenimento dell’accesso di amministratore del dominio. Il rapporto ha citato una campagna PaperCut dell’agosto 2026 in cui gli aggressori hanno raggiunto quel livello di controllo nel giro di pochi minuti, secondo la società di cybersicurezza GreyNoise.
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Cloudflare ha inoltre riferito di tentativi di sfruttare le falle di PHP contro i suoi clienti a ottobre. GTIG ha affermato che le due vulnerabilità di PHP coinvolte nei tentativi di sfruttamento sono state scoperte utilizzando l’analisi degli LLM, poiché le informazioni tecniche pubblicate prima della patch del 21 ottobre hanno consentito a ricercatori e aggressori di studiare le vulnerabilità e tentare di sfruttarle, secondo il rapporto.
La società di IA Anthropic ha inoltre avvertito che gli attacchi assistiti dall’IA si sono evoluti in operazioni multi-agente che automatizzano la maggior parte del ciclo dell’attacco informatico, dalla scoperta allo sfruttamento e al furto di dati, in un rapporto di settembre.
Anthropic ha descritto attori delle minacce che conducevano «campagne multi-vittima utilizzando un’IA agentica, cosa che in precedenza avrebbe richiesto squadre di operatori».
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