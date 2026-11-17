Il produttore di portafogli hardware Trezor ha reso nota quest’anno la terza violazione dei dati di un partner, avvertendo che un aggressore ha avuto accesso alle informazioni personali associate a circa 27.000 ordini gestiti dal fornitore di spedizioni Skladon.

Le informazioni esposte includono nomi, numeri di telefono, indirizzi di consegna, indirizzi email e dettagli degli acquisti dei clienti per gli ordini effettuati tra il 9 agosto e il 7 novembre.

Lunedì Trezor ha dichiarato di ritenere che l’aggressore abbia esportato i dati. I suoi sistemi non sono stati compromessi e i dispositivi dei clienti rimangono sicuri, ha affermato la società.

La comunicazione segue una violazione di agosto presso il fornitore di spedizioni ShipMonk, che inizialmente aveva coinvolto circa 13.700 clienti. In seguito Trezor ha dichiarato che altri circa 67.000 clienti statunitensi erano stati coinvolti, comprese persone i cui dati ShipMonk aveva assicurato essere stati eliminati.

A settembre, una violazione separata presso la piattaforma di marketing Brevo ha esposto 347.149 indirizzi email provenienti dalla lista di iscritti alla newsletter di Trezor.

«Considerate sospettosa qualsiasi chiamata, messaggio, email o lettera inattesa relativa al vostro ordine e prestate attenzione ai potenziali rischi per la vostra sicurezza fisica», ha dichiarato la società su X. «Trezor non vi chiamerà mai senza preavviso né vi chiederà il backup del vostro portafoglio».

La comunicazione è arrivata mentre Trezor lanciava il suo servizio di ritiro anonimo in 18 Paesi europei, consentendo ai clienti di ordinare dispositivi senza fornire gli indirizzi di casa.

«Per chi possiede criptovalute, una registrazione di spedizione divulgata è più dannosa della maggior parte delle altre informazioni. Collega una persona, un indirizzo di casa e il fatto che possieda criptovalute», ha dichiarato.

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