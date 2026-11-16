L’exchange decentralizzato di derivati Lighter ha sospeso lunedì i prelievi e la creazione di nuovi pool dopo un incidente di sicurezza che ha collegato alla divulgazione di una chiave API dell’account di un trader.

La società di analisi blockchain Bubblemaps ha dichiarato che dalla piattaforma erano stati prelevati circa 10,4 milioni di dollari in USDC. Ha tracciato fondi convertiti in Ether (ETH) e Wrapped Monero XMR1, un token scambiato su Hyperliquid.

Lighter ha dichiarato che il suo protocollo e i suoi smart contract non erano stati compromessi. La documentazione di Lighter afferma che le chiavi API possono effettuare operazioni, gestire posizioni e trasferire fondi tra account collegati allo stesso wallet blockchain. I trasferimenti a un altro proprietario di wallet richiedono una firma aggiuntiva dal wallet del titolare dell’account.

L’exchange ha dichiarato di aver attivato la modalità Guardian come precauzione e che il suo consiglio di sicurezza avrebbe aggiornato i contratti. Puntava a completare il lavoro e ripristinare i prelievi entro la fine della giornata.

L’incidente di sicurezza segue una serie di exploit di criptovalute di alto profilo avvenuti quest’anno, incluso l’ hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance del 29 ottobre, il più grande mai registrato nel settore.

Lighter e Bubblemaps hanno identificato il wallet «0xb3f» come l’indirizzo dell’attaccante. La piattaforma di dati blockchain Bitquery ha tracciato separatamente 10.393.057 USDC in uscita dal contratto Ethereum di Lighter alle 10:11 UTC. Ha dichiarato che la maggior parte di quei fondi è stata convertita in Ether tramite CoW Swap nel giro di pochi minuti, seguita da una serie di 160 trasferimenti di ETH verso wallet collegati ad acquisti di XMR1 su Hyperliquid.

L’aggiornamento di Lighter non ha spiegato come sia stata esposta la chiave API, quali modifiche avrebbero apportato gli aggiornamenti dei contratti né se il trader interessato sarebbe stato rimborsato.

Cointelegraph ha contattato Lighter per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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