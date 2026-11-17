Lunedì, secondo i ricercatori di sicurezza, importanti marchi globali tra cui Ledger, Salesforce e la BBC hanno distribuito ai visitatori dei loro siti web malware che rubava criptovalute e dati delle carte di credito, in un attacco su larga scala che sfruttava Optimizely, una piattaforma per l’ottimizzazione dei siti web.

Definita “Optimjack” dal ricercatore Amirul Iman, la campagna distribuiva codice dannoso tramite script ospitati da Optimizely. Il malware può sostituire gli indirizzi legittimi dei portafogli di criptovalute con alternative controllate dagli aggressori quando i visitatori copiano gli indirizzi. Ha inoltre acquisito i dati delle carte di credito inseriti nei moduli dei siti web, secondo una analisi separata della società di cybersicurezza StepSecurity.

Secondo l’ indagine di Report URI, la campagna ha interessato gli script dei siti web di 178 organizzazioni, tra cui il produttore di portafogli hardware Ledger, OANDA / Coinpass e le piattaforme di trading IG, Interactive Investor e TMS Brokers. Tra gli altri marchi colpiti figuravano IKEA, Salesforce, Zoom, la BBC e CNN, siti web che nel complesso attirano milioni di visitatori al giorno.

La BBC è stata tra i primi siti web osservati a distribuire l’iniezione di Optimizely, intorno alle 4:21 UTC di lunedì. Alle 21:52 UTC, la maggior parte del codice dannoso era stata rimossa; lo snippet di Ledger è stato ripulito intorno alle 20:41 UTC.

Cointelegraph ha contattato Ledger, Coinpass e diverse altre importanti aziende indicate come colpite dall’iniezione dannosa.

Questa è una storia in aggiornamento; verranno aggiunte ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.