La Banca centrale europea (BCE) cerca operatori dei mercati finanziari per esplorare depositi e titoli tokenizzati, nell’ambito degli sforzi dell’istituzione per costruire un ecosistema finanziario europeo integrato basato sulla tecnologia blockchain.

Venerdì, la BCE ha invitato i gruppi del settore a partecipare ad attività analitiche ed esperimenti nell’ambito della sua iniziativa Appia, individuando tre aree prioritarie: depositi tokenizzati e relativi pagamenti, titoli tokenizzati e governance condivisa della rete.

Secondo la BCE, i partecipanti interessati devono candidarsi nell’ambito di un’iniziativa collettiva composta da entità giuridiche indipendenti, anziché singolarmente. I gruppi possono candidarsi per uno o più filoni di lavoro; le proposte saranno valutate sulla base di fattori tra cui competenze, esperienza pratica, preparazione tecnica e contributi previsti.

Le candidature per i primi esperimenti devono essere presentate entro l’11 dicembre, mentre quelle successive saranno valutate su base continuativa.

L’iniziativa si basa sulla più ampia roadmap Appia dell’Eurosistema, che mira a sviluppare un ecosistema finanziario europeo tokenizzato e unificato, ancorato alla moneta della banca centrale. La BCE prevede di pubblicare nel 2028 un progetto preliminare che delinei i risultati e un quadro proposto.

L’invito arriva mentre la presidente della BCE Christine Lagarde ha avvertito che l’Europa rischia di perdere un’opportunità di istituire un mercato integrato per i titoli tokenizzati, qualora emergano standard incompatibili tra le piattaforme.

Lagarde ha esortato i responsabili politici a stabilire regole comuni per prevenire la frammentazione con lo sviluppo dell’infrastruttura finanziaria basata sulla blockchain in tutta la regione.

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