Valore degli acquisti di XMR1 collegati a fondi provenienti da quattro attacchi di novembre. Fonte: Bitquery
Bitquery ha dichiarato che la sua indagine on-chain non ha potuto stabilire come sia stata ottenuta la chiave privata dell’account del deployer né chi ne avesse il controllo durante i trasferimenti, lasciando non confermate le circostanze della presunta compromissione.
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PerpetualCow, l’operatore pseudonimo di Wagyu, il servizio alla base di XMR1, ha attribuito il crollo a una presunta violazione del provider di hosting 1984, sostenendo che i dati dei clienti e i file dei server interni fossero stati esposti.
Secondo PerpetualCow, la chiave del deployer di XMR1 era stata conservata su un server che è stato successivamente eliminato, ma il provider di hosting avrebbe conservato i log e i file a essa associati.
Fonte: Perpetual Cow
PerpetualCow si è inoltre impegnato a rimborsare personalmente i trader interessati e ha dichiarato che Wagyu sarebbe stato rilanciato in una data successiva, sebbene non sia stata fornita alcuna tempistica.
Cointelegraph ha contattato l’operatore per ottenere ulteriori dettagli sulla presunta violazione e sui piani di rimborso, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.
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