Gli hacker responsabili del più grande hack mai registrato ai danni di Binance, da 6,3 miliardi di dollari, hanno rubato complessivamente 192 criptovalute su 11 reti blockchain, come rivelano nuovi documenti giudiziari.

I dati provengono da un prospetto degli asset presentato da Nest Clearing and Custody Limited, che gestiva i wallet Binance interessati, e incluso in un’ordinanza del tribunale di Abu Dhabi di mercoledì condivisa con Cointelegraph.

USDt di Tether (USDT) rappresentava la quota maggiore del valore rubato, pari a 2,50 miliardi di dollari, seguito da 1,42 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) e da 826 milioni di dollari in USDC di Circle (USDC). Insieme, i tre asset costituivano circa il 76% del valore totale dei token sottratti.

Sebbene i report precedenti avessero identificato molti dei token rubati nell’attacco, gli ultimi documenti giudiziari mostrano una ripartizione completa di tutti gli asset crypto sottratti, comprese le quantità e il loro valore al momento del furto.

L’analisi di Cointelegraph ha rilevato che le stablecoin legate a valute fiat rappresentavano almeno 3,46 miliardi di dollari, ovvero il 55% degli asset rubati. Oltre a USDt e USDC, il prospetto del tribunale elenca altre nove stablecoin legate a valute fiat.

Tra queste figurano Ripple USD (RLUSD), World Liberty Financial USD (USD1), Ethena USDe (USDE), First Digital USD (FDUSD), Sky Dollar (USDS), StraitsX USD (XUSD), Binance USD (BUSD), Pax Dollar (USDP) ed Eurite (EURI). Al momento del furto, le nove stablecoin valevano complessivamente 132,4 milioni di dollari.

Memecoin e token garantiti da oro rubati

Gli hacker di Binance hanno rubato anche 37,9 milioni di dollari in memecoin, tra cui 34,9 milioni di dollari in Pepe (PEPE) e 2,3 milioni di dollari in Shiba Inu (SHIB).

Nell’hack sono stati rubati altri 58 milioni di dollari in oro tokenizzato e oltre 5 milioni di dollari distribuiti su cinque token del settore gaming e del metaverso, tra cui The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS) e Decentraland (MANA). Sono stati rubati circa 73,5 milioni di dollari in Wrapped Beacon ETH (WBETH).

Il bottino comprendeva inoltre 97,4 milioni di dollari distribuiti su tre token DeFi: 45,1 milioni di dollari in UNI di Uniswap, seguiti da 37,3 milioni di dollari in ENA di Ethena e 15,1 milioni di dollari in AAVE di Aave.

Nel frattempo, Ethereum rappresentava circa il 60% degli asset rubati in termini di valore, più di qualsiasi altra rete blockchain.

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Il tribunale di Abu Dhabi esaminerà il 1° dicembre la richiesta relativa agli asset congelati

Cointelegraph aveva già riferito che i tribunali dell’Abu Dhabi Global Market avevano emesso un’ingiunzione mondiale di congelamento da 6,5 miliardi di dollari contro le persone non identificate accusate di aver condotto l’attacco.

L’ordinanza impedisce loro di disporre di asset fino a tale valore e impone di dichiarare, in dichiarazioni giurate entro il 30 novembre, gli asset detenuti in tutto il mondo del valore superiore a 50.000 dollari.

Un’ordinanza separata impone a 18 società nominate, tra cui Circle e BitGo Bank & Trust, di mantenere i congelamenti già in vigore sugli asset collegati all’hack.

I documenti giudiziari mostrano che il tribunale valuterà il 1° dicembre se prorogare tale ingiunzione e se le società dovranno consegnare gli asset che hanno congelato.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì scorso di aver ottenuto l’autorizzazione del tribunale a sequestrare o sottoporre a restrizioni oltre 1,2 miliardi di dollari dei 6,3 miliardi di dollari in criptovalute rubati a Binance.

L’autorizzazione riguarda una parte degli oltre 2,7 miliardi di dollari in asset rubati che le autorità statunitensi e i partner del settore privato hanno congelato dall’hack del 29 ottobre. Gli investigatori stanno ancora lavorando per recuperare ulteriori fondi.

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