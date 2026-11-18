Ledger ha avvertito i clienti che hanno acquistato portafogli hardware a Berlino da gennaio 2026 di contattare il team di assistenza, mentre l’azienda indaga sulle segnalazioni di dispositivi manomessi in Germania e negli Emirati Arabi Uniti.

In un aggiornamento di mercoledì, Ledger ha dichiarato che la sua indagine su una campagna di manomissione dei portafogli hardware aveva identificato diversi dispositivi sospetti a Berlino. L’azienda ha inoltre riconosciuto le segnalazioni di dispositivi manomessi a Dubai, dove due clienti hanno recentemente riferito di aver perso complessivamente 604.000 dollari in criptovalute.

Ledger ha dichiarato che gli incidenti erano collegati alla stessa campagna di manomissione del canale distributivo indagata per la prima volta nel Sud-est asiatico a ottobre, quando l’azienda ha chiesto al rivenditore autorizzato CryptoBilis di sospendere vendite e spedizioni a seguito delle segnalazioni di furti di criptovalute. Ledger ha inoltre confermato che nella regione era stato compromesso un Ledger Nano Gen 5.

Secondo il produttore di portafogli hardware, tutti i dispositivi manomessi confermati contenevano modifiche fisiche simili, progettate per acquisire le frasi di recupero degli utenti durante la configurazione. L’azienda ha dichiarato di non aver riscontrato vulnerabilità nel proprio chip sicuro o nel sistema operativo e di non aver confermato casi riguardanti dispositivi acquistati direttamente dal suo sito web.

Ledger offre inoltre ispezioni fisiche, comprese analisi a raggi X, presso la sua fabbrica di Vierzon, in Francia, ai clienti preoccupati che i loro dispositivi possano essere stati compromessi.

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