Binance ha dichiarato di aver ottenuto dai tribunali dell’Abu Dhabi Global Market un’ingiunzione mondiale di congelamento da 6,5 miliardi di dollari, mentre cerca di recuperare gli asset sottratti nel suo attacco record del 29 ottobre.

Le ordinanze del tribunale riguardano gli autori non identificati dell’attacco e mirano ad aiutare emittenti, exchange e altri partner a congelare e restituire gli asset rubati, ha dichiarato la società in una nota condivisa mercoledì con Cointelegraph.

Secondo M. Kendall Day di Gibson Dunn, che rappresenta Binance, le ordinanze possono essere notificate tramite blockchain. Ciò consente di recapitare gli atti legali agli indirizzi dei wallet anziché attraverso i canali tradizionali. Day ha affermato che gli operatori del mercato sarebbero inoltre informati sugli aggiornamenti di un “elenco vivo” di 26.000 indirizzi di wallet identificati come detentori di asset rubati.

Binance ha affermato che alcune aziende richiedono ordinanze formali del tribunale prima di poter svincolare, trasferire o restituire i fondi congelati. L’importo di 6,5 miliardi di dollari dell’ingiunzione non rappresenta il totale degli asset recuperati, e la nota non ha rivelato quanto sia stato finora restituito in base alle ordinanze.

Binance ha inoltre dichiarato di aver ottenuto ordinanze che impongono la consegna degli asset rubati. Ordinanze provvisorie separate riguardano gli asset congelati da alcune parti nominate, nei cui confronti non è stata ipotizzata alcuna condotta illecita.

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L’azione legale segue altri tentativi di mettere al sicuro i fondi rubati dopo l’hack, il più grande di sempre nel settore crypto. Come riportato da Cointelegraph il 13 novembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver ottenuto l’autorizzazione del tribunale a sequestrare o sottoporre a vincolo oltre 1,2 miliardi di dollari in asset rubati a Binance. Secondo il DOJ, tale importo rientrava negli oltre 2,7 miliardi di dollari congelati attraverso iniziative governative e del settore privato.

Come riportato in precedenza da Cointelegraph, gli aggressori hanno convertito le stablecoin rubate in asset come Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), che non possono essere congelati perché privi di un emittente centrale. Il blocco dei token rubati non significa inoltre che questi saranno restituiti a Binance.

La scorsa settimana Binance ha dichiarato di aver da allora completato la copertura degli asset interessati, dopo aver impegnato oltre 6,34 miliardi di dollari provenienti dai suoi vari fondi di tesoreria, dal Secure Asset Fund for Users e dai fondi assicurativi. Tuttavia, reintegrare gli asset dei clienti è distinto dal recuperare le criptovalute rubate nell’hack.

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Binance persegue l’espansione in Asia

Separatamente, il responsabile Asia-Pacifico di Binance, SB Seker, ha dichiarato mercoledì a Reuters che l’exchange prevede di entrare in cinque mercati asiatici nel 2027, dando priorità all’Asia meridionale e sud-orientale. Non ha indicato i mercati e ha affermato che i dettagli erano attesi nel primo trimestre.

Seker ha inoltre dichiarato che Binance non aveva bisogno di nuovo capitale per assorbire le perdite derivanti dall’hack di ottobre.

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