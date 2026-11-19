L’amministrazione Trump ha presentato un nuovo Threat Disruption Center, con l’obiettivo di interrompere i flussi di denaro destinati alle reti criminali straniere responsabili di truffe, crimini informatici e schemi di sextortion.

Il National Coordination Center della Homeland Security Task Force, guidato congiuntamente dai dipartimenti della Homeland Security e della Giustizia, ha annunciato mercoledì il lancio dell’unità. Il centro mira ad aiutare più di 30 agenzie federali e oltre 440 partner statali e locali a monitorare le truffe e a collaborare con banche e piattaforme crypto per bloccare i pagamenti alle reti di truffatori.

Secondo una dichiarazione della Homeland Security, il centro è stato istituito in base a un ordine esecutivo del marzo 2026 che imponeva alle agenzie federali di collaborare con aziende private per contrastare le frodi online e altri crimini informatici che prendono di mira gli americani.

«Ogni ora che passa tra la segnalazione della vittima e la risposta concede ai criminali più tempo per riciclare i fondi rubati e individuare il loro prossimo bersaglio», ha dichiarato Heith Janke, direttore operativo della Criminal Branch dell’FBI.

La società di intelligence blockchain TRM Labs è stata scelta come principale partner del settore privato del centro. Fornirà e manterrà Ardence, la piattaforma investigativa che il centro utilizzerà per mappare le reti di truffatori e identificare le vittime. TRM ha dichiarato che fornirà anche supporto ingegneristico e investigativo.

«Questi truffatori raramente si fermano dopo un solo pagamento: prosciugano i risparmi della vittima, o i suoi fondi pensionistici, per mesi e anni», ha dichiarato Esteban Castano, cofondatore e CEO di TRM Labs.

«Intervenire prima cambia tutto: un avvertimento prima del pagamento successivo, un sito web truffaldino rimosso prima che possa vittimizzare un’altra famiglia, oppure fondi rubati congelati mentre possono ancora essere recuperati.»

L’FBI ha ricevuto circa 453.000 segnalazioni di frode online nel 2025, con perdite segnalate superiori a 17,7 miliardi di dollari.

A settembre, il Dipartimento di Giustizia ha stimato che i centri di truffe all’estero costano agli americani circa 10 miliardi di dollari all’anno attraverso schemi che includono frodi con criptovalute e frodi negli investimenti online.

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