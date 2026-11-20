I wallet collegati all’hack di Binance hanno spostato quasi 600 milioni di dollari in Ether nell’arco di due giorni; secondo gli analisti blockchain, una parte dei fondi rubati è stata instradata attraverso protocolli di swap cross-chain.

Gli aggressori hanno trasferito circa 594 milioni di dollari in Ether (ETH) verso nuovi wallet: 248 milioni di dollari giovedì e altri 197.460 ETH, per un valore di circa 346 milioni di dollari, venerdì. Gli aggressori hanno instradato parte dei fondi attraverso i protocolli cross-chain THORChain e Chainflip, secondo il fornitore di dati blockchain Onchain Lens.

Secondo le stime condivise dall’analista blockchain SomaXBT in una risposta su X venerdì, circa 5 milioni di dollari sono stati instradati attraverso Chainflip, mentre THORChain ha rappresentato la maggior parte dell’attività cross-chain monitorata. Anche l’analista on-chain Specter ha stimato che solo una “piccola parte” dei fondi sia passata attraverso Chainflip, che ha dichiarato di sottoporre i depositi a controlli per individuare fondi illeciti, pur avendo precedentemente riconosciuto lacune in tali verifiche.

Gli hacker nordcoreani hanno già utilizzato THORChain per riciclare fondi rubati in alcuni dei più grandi attacchi al settore crypto, incluso l’hack da 1,4 miliardi di dollari ai danni di Bybit nel febbraio 2025 e l’ hack da 388 milioni di dollari ai danni di Bitget nel settembre 2026. TRM Labs e Chainalysis hanno collegato l’ hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance al gruppo di hacker TraderTraitor, legato alla Corea del Nord.

Dopo gli ultimi trasferimenti, gli indirizzi pubblicamente monitorati degli hacker di Binance detenevano circa 224.722 ETH, per un valore di circa 394 milioni di dollari, secondo la piattaforma di dati blockchain Arkham.

Il volume degli swap di THORChain nell’arco di 24 ore è aumentato fino a 239 milioni di dollari venerdì, portando i ricavi del protocollo a 243.000 dollari, secondo il dashboard di THORChain.

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