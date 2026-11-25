La Ethereum Foundation ha raccomandato la funzione hash Keccak-256 come base per le difese crittografiche di Ethereum contro il calcolo quantistico e gli attacchi assistiti dall’IA, secondo un post sul blog del 24 novembre. Ha scelto questa funzione, vecchia quasi 20 anni, invece di Poseidon, un’alternativa più recente che il team aveva cercato di rendere sicura per anni.

Descritta dal cofondatore di Ethlabs Julian Ma come «uno dei più grandi sforzi mai compiuti nella blockchain, non solo in Ethereum», la transizione pianificata alla crittografia basata su hash rappresenta una misura fondamentale per proteggere la rete dalla futura minaccia degli attacchi basati sul calcolo quantistico.

Keccak-256 è una funzione hash crittografica che converte i dati in un’impronta digitale di lunghezza fissa, pari a 256 bit, utilizzata per verificare l’integrità dei dati, mentre gli attacchi quantistici sfruttano il calcolo quantistico per individuare le vulnerabilità dei sistemi crittografici esistenti.

La funzione hash scelta costituirebbe la base della sicurezza post-quantistica di Ethereum, il che significa che «se viene violata, tutto il resto viene violato», ha affermato il post sul blog. Grazie a quasi due decenni di resistenza agli attacchi, Keccak è stata considerata la più sicura tra le candidate valutate dalla Foundation.

Sebbene la resistenza quantistica sia l’obiettivo a lungo termine del passaggio, la protezione dalla crescente minaccia degli attacchi assistiti dall’IA è diventata una priorità più immediata.

Le cinque funzioni hash candidate

L’obiettivo iniziale della ricerca della Ethereum Foundation sulle funzioni hash era trovare un equilibrio tra velocità e sicurezza del nuovo sistema. La Foundation ha escluso SHA-256, nonostante il suo utilizzo in Bitcoin, citando gli attacchi alle collisioni che interessano oltre metà della protezione della funzione hash.

Da quando è iniziata la ricerca, le prestazioni degli SNARK, prove crittografiche che consentono di verificare le dichiarazioni senza mostrare i dati sottostanti, sono migliorate. La Foundation ha quindi osservato che la sicurezza era «il fattore decisivo».

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Poseidon, la funzione hash su cui il team si era concentrato in precedenza, è stata progettata nel 2019 specificamente per gestire le prove a conoscenza zero. Gli hash tradizionali come SHA-256, utilizzato da Bitcoin, rendevano queste prove dolorosamente lente. Tuttavia, le versioni di Poseidon con un numero ridotto di round erano ancora esposte agli attacchi e i miglioramenti nelle prestazioni degli SNARK ne hanno ridotto il vantaggio in termini di velocità.

Altre due funzioni prese in considerazione dalla Foundation erano BLAKE2 e BLAKE3, hash generici utilizzati nelle VPN e nel kernel Linux. Sebbene nel post sul blog ne sia stata sottolineata la velocità, la ricerca limitata sulla loro resistenza agli attacchi ha portato la Foundation a escluderle dalle opzioni per la rete Ethereum.

Proteggersi dal quantistico e dall’IA

Sebbene il passaggio alla crittografia basata su hash sia incentrato sulla riduzione della minaccia del calcolo quantistico, l’IA è diventata una delle principali preoccupazioni per la sicurezza. Sistemi di IA sempre più potenti hanno sollevato dubbi sulla sicurezza dei sistemi crittografici, compresi quelli su cui fa affidamento Ethereum.

Ma di Ethlabs, che l’11 novembre aveva proposto un approccio alla resistenza post-quantistica e post-IA su Ethereum, ha dichiarato a Cointelegraph che, sebbene la sicurezza post-quantistica sia importante, «l’IA è qui oggi e sta distruggendo tutto ciò che ci circonda». Ha osservato che, in questo contesto, «Ethereum ha mantenuto un uptime del 100%, fondamentalmente perché ha una cultura estremamente proattiva su questi problemi di sicurezza e mette la sicurezza al di sopra di ogni altra cosa». Nel post sul blog, la Foundation ha osservato che Keccak-256 non era stata finora colpita dagli attacchi assistiti dall’IA.

Ma ha spiegato che gran parte della comunità di Ethereum concorda sulla necessità di dare priorità alla sicurezza post-quantistica. Ha affermato che quasi tutti gli sviluppatori principali sono desiderosi di metterla al primo posto, descrivendolo come «l’80, il 90% della vittoria», mentre le discussioni rimanenti si concentrano su quali altri aggiornamenti dovrebbero lasciarle spazio.

Per i team che sviluppano il software di Ethereum, la Foundation ha osservato che la scelta di Keccak richiederebbe poco codice nuovo. Ethereum utilizza Keccak per i suoi indirizzi fin dal lancio, quindi i team dei client possono riutilizzare il codice esistente invece di creare e testare un nuovo hash da zero. La Foundation ha inoltre raccomandato che il livello di consenso, che attualmente si basa su SHA-256, passi gradualmente a Keccak per alcune operazioni di hashing.

Gli sviluppatori principali non hanno approvato la proposta di Ethlabs e la roadmap pubblicata dalla Foundation punta ancora a dicembre 2029 per la resistenza quantistica.

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