«Le prime indicazioni suggeriscono che i detentori a lungo termine rappresentino una quota crescente della base di investitori degli ETF spot su Bitcoin», l’analista di Bitwise Camran Khosravi aveva precedentemente dichiarato a Cointelegraph, quando aveva iniziato ad arrivare il primo gruppo di dichiarazioni 13F.
Anche il numero di gestori che hanno comunicato una posizione in un ETF spot su Bitcoin è aumentato per la prima volta in tre trimestri, crescendo di 191 unità fino a 2.166.
Tutto ciò è avvenuto mentre Bitcoin guadagnava circa il 43% nel terzo trimestre, chiudendo settembre a 83.621 dollari.
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Nel frattempo, i dati di Galaxy mostrano che l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock rappresentava la quota maggiore delle partecipazioni dichiarate dai soggetti che avevano presentato i moduli 13F, con l’equivalente di 232.453 BTC detenuti da tali soggetti. Seguiva il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.
Insieme, i due fondi erano responsabili del 77% di tutti i Bitcoin detenuti dagli enti dichiaranti.
Le partecipazioni istituzionali record nel terzo trimestre contrastano con la debolezza più recente degli ETF spot statunitensi su Bitcoin, con deflussi netti mensili che hanno raggiunto i 515 milioni di dollari a ottobre e deflussi pari a 2,9 miliardi di dollari dall’inizio del mese, secondo il tracker di TFTC sugli ETF Bitcoin.
All’inizio del mese, il responsabile della ricerca di Bitwise André Dragosch ha dichiarato a Cointelegraph di ritenere che le vendite fossero «legate a un contesto di breve termine di avversione al rischio, piuttosto che a un cambiamento strutturale nel sentiment istituzionale».
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