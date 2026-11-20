Le partecipazioni dei gestori istituzionali in ETF Bitcoin statunitensi quotati in borsa hanno raggiunto un livello record nel terzo trimestre, invertendo tre trimestri consecutivi di vendite nette, secondo i documenti normativi.

I documenti 13F, analizzati da Galaxy Research, mostrano che le società che hanno presentato la documentazione hanno aggiunto nel terzo trimestre l’equivalente di 49.229 Bitcoin (BTC), superando i 47.054 Bitcoin ceduti complessivamente negli ultimi tre trimestri. Le partecipazioni totali dichiarate sono così salite a 356.491 BTC, il livello più alto mai registrato.

«L’accumulazione del trimestre è stata opera di alcune decine di grandi istituzioni», ha scritto Alex Thorn, responsabile della ricerca a livello di gruppo di Galaxy.

I documenti 13F trimestrali forniscono una fotografia puntuale dei titoli quotati negli Stati Uniti detenuti dai gestori istituzionali che presentano la documentazione. Thorn ha affermato che metà dell’incremento netto delle quote degli ETF Bitcoin spot è arrivata da consulenti e piattaforme patrimoniali.

Wells Fargo ha registrato l’aumento maggiore, aggiungendo l’equivalente di 14.636 Bitcoin e diventando il maggiore detentore istituzionale di ETP Bitcoin spot. Tra gli altri maggiori incrementi figurano Brevan Howard, Bank of America, Millennium Management e Jane Street.

Largest holders of spot Bitcoin ETP positions in Q3. Fonte: Galaxy Research

«Le prime indicazioni suggeriscono che i detentori a lungo termine rappresentino una quota crescente della base di investitori degli ETF spot su Bitcoin», l’analista di Bitwise Camran Khosravi aveva precedentemente dichiarato a Cointelegraph, quando aveva iniziato ad arrivare il primo gruppo di dichiarazioni 13F.

Anche il numero di gestori che hanno comunicato una posizione in un ETF spot su Bitcoin è aumentato per la prima volta in tre trimestri, crescendo di 191 unità fino a 2.166.

Tutto ciò è avvenuto mentre Bitcoin guadagnava circa il 43% nel terzo trimestre, chiudendo settembre a 83.621 dollari.

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Nel frattempo, i dati di Galaxy mostrano che l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock rappresentava la quota maggiore delle partecipazioni dichiarate dai soggetti che avevano presentato i moduli 13F, con l’equivalente di 232.453 BTC detenuti da tali soggetti. Seguiva il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.

Insieme, i due fondi erano responsabili del 77% di tutti i Bitcoin detenuti dagli enti dichiaranti.

Bitcoin equivalent held by 13F filers. Fonte: Galaxy Research

Gli ETF statunitensi su Bitcoin registrano deflussi da due mesi

Le partecipazioni istituzionali record nel terzo trimestre contrastano con la debolezza più recente degli ETF spot statunitensi su Bitcoin, con deflussi netti mensili che hanno raggiunto i 515 milioni di dollari a ottobre e deflussi pari a 2,9 miliardi di dollari dall’inizio del mese, secondo il tracker di TFTC sugli ETF Bitcoin.

All’inizio del mese, il responsabile della ricerca di Bitwise André Dragosch ha dichiarato a Cointelegraph di ritenere che le vendite fossero «legate a un contesto di breve termine di avversione al rischio, piuttosto che a un cambiamento strutturale nel sentiment istituzionale».

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