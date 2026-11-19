La società svedese di tesoreria in Bitcoin H100 Group ha dichiarato giovedì che potrebbe utilizzare Bitcoin dal proprio pool di trading per finanziare i riacquisti di azioni, qualora gli azionisti approvassero il piano il mese prossimo.

Nel terzo trimestre il pool ha perso circa 30 Bitcoin (BTC) e al 30 settembre deteneva 233,4 BTC, ha dichiarato H100 nel suo rapporto trimestrale. La società deteneva altri 3.243,4 BTC nella propria tesoreria a lungo termine.

Il 7 dicembre gli azionisti voteranno sull’autorizzazione al consiglio di amministrazione a riacquistare fino al 10% delle azioni di H100. H100 pagherebbe gli azionisti in contanti. Le nuove regole svedesi che consentono alle società quotate sul NGM Growth Market di riacquistare le proprie azioni entreranno in vigore il 5 dicembre.

A settembre, il CEO Eirik Grøttum ha dichiarato che i riacquisti potrebbero avere senso quando le azioni H100 vengono scambiate al di sotto del valore patrimoniale netto.

Le azioni H100 (NGM:H100) erano in rialzo del 6,5%, a 1,53 corone svedesi, alle 11:45 di giovedì, ora di Stoccolma (10:45 UTC), valutando la società circa 170 milioni di dollari. I 3.476,8 BTC detenuti al 30 settembre avrebbero avuto un valore di circa 222 milioni di dollari al prezzo di Bitcoin di giovedì, pari a 63.871 dollari.

La società ha registrato un utile netto di 147,9 milioni di corone (14,5 milioni di dollari) nel terzo trimestre, dopo aver contabilizzato un utile preliminare non monetario di 171 milioni di corone derivante dall’acquisizione, avvenuta ad agosto, della società norvegese di Bitcoin NSD AS. Nel trimestre le sue attività hanno registrato una perdita di 13,5 milioni di corone (1,3 milioni di dollari).

L’ operazione ha aggiunto 2.455 BTC alle partecipazioni di H100. BitcoinTreasuries classifica H100 al terzo posto tra i detentori europei di Bitcoin quotati in borsa, dietro alla tedesca Bitcoin Group SE e alla francese Capital B.

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