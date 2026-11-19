Bitcoin (BTC) è rimbalzato da 62.000 dollari giovedì, mentre i future sulle azioni statunitensi sono saliti dopo che Anthropic ha fissato il prezzo della sua IPO record da 81,3 miliardi di dollari.

Punti chiave:

Bitcoin è sceso a 62.000 dollari nella tarda giornata di mercoledì, prima di rimbalzare a 63.801 dollari giovedì.

Anthropic ha fissato a 83 dollari per azione il prezzo della più grande IPO mai registrata, sopra la sua forchetta iniziale compresa tra 70 e 78 dollari.

In media, i Bitcoin più vecchi si sono mossi a un prezzo inferiore rispetto a quello dell’ultima volta in cui sono stati trasferiti on-chain.

L’IPO da 81,3 miliardi di dollari di Anthropic supera il record di SpaceX

BTC/USD è sceso a 62.000 dollari poco prima della chiusura giornaliera di mercoledì, testando il livello per la seconda volta questa settimana, come mostrano i dati di TradingView.

Grafico BTC/USD a un'ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Mercoledì Anthropic ha fissato il prezzo di 980 milioni di azioni a 83 dollari ciascuna, al di sopra dell'intervallo iniziale compreso tra 70 e 78 dollari. L'offerta da 81,3 miliardi di dollari ha superato il record di 75 miliardi di dollari stabilito da SpaceX a giugno. Le azioni di Anthropic inizieranno a essere negoziate giovedì sul Nasdaq con il ticker ANT.

I futures sul Nasdaq 100 erano in rialzo di circa l'1,1% nelle prime ore di giovedì. A Seul, il Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) ha brevemente raggiunto quota 5.100.

Grafico a un’ora del KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

«Tutti noi abbiamo la sincera convinzione che l’esponenziale dell’IA genererà così tanto valore che, nel lungo periodo, supererà di gran lunga qualsiasi sacrificio economico a breve termine che faremo nell’ambito della nostra missione», Anthropic ha scritto nella lettera dei suoi fondatori.

Le perdite on-chain di Bitcoin continuano ad accumularsi

Bitcoin ha registrato un modesto sollievo dalla pressione di vendita durante la sessione di trading asiatica, tornando a orbitare intorno ai 63.500 dollari.

Articolo correlato: Ecco cosa è successo oggi nel settore crypto

Mercoledì si sono registrati deflussi netti per 306,5 milioni di dollari dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi, il più grande deflusso netto giornaliero dal 6 novembre, secondo Farside Investors.

Flussi netti degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti (screenshot). Fonte: Farside Investors

Anche le monete più vecchie si muovevano in perdita, secondo un’analisi di XWIN Japan pubblicata su CryptoQuant.

L’analisi ha monitorato i Bitcoin rimasti fermi per più di 155 giorni. Nei sette giorni fino a martedì, queste monete si sono mosse a prezzi mediamente inferiori di circa il 6% rispetto a quelli dell’ultima volta in cui si erano mosse.

Grafico LTH-SOPR di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

Anche il trasferimento di Bitcoin tra i wallet dello stesso investitore viene conteggiato, quindi alcune di queste monete potrebbero non essere mai state vendute.

Anche i detentori a breve termine hanno spostato monete in perdita. Il loro rapporto è sceso a 0,955 lunedì, il livello più basso da febbraio, come aveva precedentemente riferito Cointelegraph.