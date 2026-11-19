Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno chiuso mercoledì con 77,7 miliardi di dollari di asset netti, il minimo da tre mesi, mentre i deflussi netti dell’anno hanno superato i 2,5 miliardi di dollari.

I fondi hanno registrato mercoledì deflussi netti per 306,4 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue. Alla chiusura di mercoledì, i fondi detenevano circa 1,25 milioni di Bitcoin (BTC), secondo Walet Pilot.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock deteneva la quantità maggiore di Bitcoin, con circa 779.870 BTC, seguito dal Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), con 172.080 BTC, e dal Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), con 122.730 BTC.

Mercoledì Bitcoin è sceso brevemente sotto i 63.000 dollari. Al momento della pubblicazione era scambiato a 63.545 dollari, in calo dell’1,7% nelle 24 ore precedenti, secondo CoinGecko.

Vikram Subburaj, CEO dell’exchange di criptovalute Giottus, ha dichiarato in una nota condivisa con Cointelegraph che le vendite istituzionali e le aspettative di una politica monetaria statunitense più restrittiva hanno continuato a pesare sul sentiment del mercato.

Ha inoltre citato dati on-chain che mostrano come i detentori di Bitcoin a lungo termine abbiano ridotto le loro posizioni di circa 121.151 BTC nell’arco di 30 giorni.

La pressione di vendita si è estesa anche agli ETF spot statunitensi su Ether (ETH), che hanno registrato mercoledì deflussi per circa 40 milioni di dollari, portando i loro prelievi netti del 2026 a circa 895 milioni di dollari.

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