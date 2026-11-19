BTCPay Server ha emesso un aggiornamento d’emergenza per correggere cinque falle di sicurezza in Nginx, invitando gli operatori del suo software di pagamento Bitcoin self-hosted a installarlo il prima possibile.

Le vulnerabilità riguardano Nginx, il software che instrada il traffico web in entrata verso l’applicazione di pagamento di BTCPay. Gli sviluppatori del software di pagamento Bitcoin hanno dichiarato che l’aggiornamento installa Nginx versione 1.31.9.

Secondo un avviso pubblicato mercoledì dal team di risposta alla cybersicurezza dell’Unione europea, CERT-EU, le falle potrebbero consentire agli aggressori di eseguire da remoto codice dannoso sui server vulnerabili senza effettuare l’accesso.

I ricercatori hanno dimostrato come sfruttare una vulnerabilità, ma CERT-EU ha dichiarato che, fino a mercoledì, non erano stati segnalati attacchi che coinvolgessero nessuna delle cinque falle.

BTCPay ha dichiarato che gli operatori possono installare la correzione dalle impostazioni di manutenzione o tramite la loro installazione Docker. Chi utilizza piattaforme per nodi dovrebbe aggiornare quando l’aggiornamento sarà reso disponibile sulle rispettive piattaforme. Il progetto ha inoltre indicato agli operatori impossibilitati ad aggiornare immediatamente una soluzione temporanea.

L’aggiornamento d’emergenza segue due precedenti incidenti di sicurezza di BTCPay Server riguardanti una vulnerabilità separata che gli aggressori hanno sfruttato per rubare criptovalute.

Ad agosto, gli aggressori hanno sfruttato una falla per ottenere le credenziali dei nodi della Lightning Network e rubare fondi. A novembre, BTCPay ha segnalato furti dai portafogli caldi di Bitcoin e Litecoin su software obsoleto, affermando che gli aggressori avevano utilizzato un metodo diverso per sfruttare la falla di agosto.

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