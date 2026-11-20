Gli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot statunitensi hanno registrato giovedì deflussi netti per 582 milioni di dollari, guidati da un deflusso record dall’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock.

Giovedì l’IBIT ha registrato deflussi per 541 milioni di dollari, il maggiore deflusso giornaliero dalla sua quotazione nel gennaio 2024, secondo i dati di Farside Investors. La cifra ha superato il precedente record giornaliero di 528,3 milioni di dollari, stabilito il 30 gennaio 2026.

Giovedì le azioni IBIT hanno chiuso a 35,08 dollari, in calo dello 0,8% nella sessione. Nell’ultimo mese le azioni sono scese del 24,2% e dall’inizio dell’anno del 29,4%, secondo Yahoo Finance.

Giovedì ha segnato il terzo giorno consecutivo di negoziazione con deflussi per l’IBIT, per un totale vicino ai 900 milioni di dollari. La serie più recente è seguita a un singolo giorno di afflussi lunedì, che ha interrotto 11 sessioni consecutive di prelievi per un totale di circa 2,35 miliardi di dollari.

Le vendite hanno portato i deflussi di novembre degli ETF Bitcoin spot statunitensi a 3,47 miliardi di dollari, spingendo i prelievi netti del 2026 a circa 3,11 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin (BTC) veniva scambiato intorno ai 61.875 dollari, in calo del 3% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. L’asset crypto era in calo del 9,8% negli ultimi sette giorni.

I deflussi dagli ETF hanno coinciso giovedì con un più ampio sell-off del mercato, poiché il debutto azionario molto atteso di Anthropic non è riuscito a sostenere i guadagni dei titoli legati all’IA, tra cui Nvidia, tra le preoccupazioni per le valutazioni elevate e la spesa ingente per l’intelligenza artificiale.

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