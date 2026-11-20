Bitcoin (BTC) potrebbe ripetere una coppia di incroci ribassisti delle medie mobili che ha preceduto il nuovo test dei 25.000 $ nel settembre 2023, secondo l’analista Keith Alan.

Punti chiave:

La media mobile semplice (SMA) a 21 giorni di Bitcoin è scesa al di sotto della SMA a 200 giorni giovedì. Alan prevede che la media a 50 giorni scenda al di sotto di quella a 100 giorni prima della chiusura settimanale.

I due incroci si sono verificati a quattro giorni di distanza prima che la coppia BTC/USD ritestasse il supporto a 25.000 $ nel settembre 2023.

Bitcoin è sceso a un minimo di 20 settimane, a 61.231 $, venerdì, dopo il sell-off del settore tecnologico di giovedì, avvenuto nel giorno del debutto di Anthropic sul Nasdaq.

Alan afferma che il pattern degli incroci di Bitcoin “non dovrebbe essere ignorato”.

Nuova analisi di Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading di criptovalute Material Indicators, confronta il grafico di Bitcoin di questa settimana con una configurazione simile del 2023.

Sul grafico giornaliero BTC/USD di Bitstamp, la media mobile semplice (SMA) a 21 giorni è scesa al di sotto dell’equivalente a 200 giorni giovedì. Il movimento si è verificato l’ultima volta all’inizio di novembre 2025, circa un mese dopo l’ultimo massimo storico di Bitcoin, pari a 126.200 $, nelle prime fasi dell’attuale mercato ribassista. La SMA a 50 giorni è scesa al di sotto della SMA a 200 giorni più tardi nello stesso mese, formando una croce della morte convenzionale.

Alan prevede che la SMA a 50 giorni scenda al di sotto della SMA a 100 giorni entro la fine della settimana.

“Abbiamo visto accadere questo solo una volta prima nella storia di Bitcoin e non dovrebbe essere ignorato”, ha riassunto in un post su X.

Grafico giornaliero di BTC/USD con SMA a 21, 50, 100 e 200 giorni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L’unico altro momento nella storia di Bitcoin in cui entrambe le coppie di medie mobili hanno formato una cosiddetta «croce della morte» nello stesso periodo è stato tra agosto e settembre 2023. L’11 settembre, BTC/USD ha ritestato il supporto vicino ai 25.000 dollari.

Alan descrive questo doppio minimo come l’inizio di un rally che ha portato Bitcoin al suo massimo del 2023, pari a 44.700 dollari, all’inizio di dicembre, con un aumento dell’80%.

«Un’unica occorrenza non costituisce in alcun modo un campione abbastanza ampio da poter considerare il pattern affidabile o aspettarsi rendimenti o perdite analoghi; tuttavia, la tempistica, la posizione e le caratteristiche delle candele presentano abbastanza similitudini da non poterlo ignorare», ha affermato.

Grafico giornaliero di BTC/USD con SMA a 21, 50, 100 e 200 giorni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il prezzo di BTC tocca un nuovo minimo di 20 settimane vicino a 61.200 $

In precedenza, Cointelegraph aveva riferito che Bitcoin aveva perso il supporto della SMA a 200 settimane per la prima volta da metà agosto. La linea di tendenza funge tipicamente da supporto durante i ritracciamenti del mercato rialzista, ma può agire da resistenza quando Bitcoin rimbalza da un livello inferiore.

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BTC/USD è sceso a 61.231 $ venerdì, il livello più basso dal 3 luglio, un giorno dopo l’IPO record di Anthropic e il debutto sul Nasdaq. L’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato verso i titoli tecnologici, ha chiuso la sessione di giovedì in calo del 2,25%, a 23.879 punti, la chiusura giornaliera più bassa dal 14 aprile.

Le azioni di Anthropic venivano scambiate intorno a 91,50 $ prima dell’apertura di venerdì. Giovedì hanno chiuso a 97,17 $, il 20% al di sotto del picco giornaliero di 115 $.

Grafico giornaliero dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView