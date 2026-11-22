Il protocollo di swap cross-chain Chainflip ha confermato che sabato un aggressore ha rubato circa 12 milioni di dollari in Bitcoin, Ether e stablecoin dai suoi vault, portando la perdita oltre i 4,86 milioni di dollari inizialmente segnalati.

In una dichiarazione rivolta all’aggressore, Chainflip Labs ha dichiarato che nell’incidente di sabato sono stati rubati 122,86 Bitcoin (BTC), 520,22 Ether (ETH), 3,25 milioni di USDC e 758.141 USDT.

La società ha offerto all’aggressore una ricompensa del 10% per restituire il restante 90% degli asset rubati entro le 18:38 UTC del 23 novembre. Chainflip ha dichiarato che avrebbe trattato la restituzione come un recupero white hat e ritirato le proprie segnalazioni e denunce alle forze dell’ordine se i fondi fossero stati restituiti prima della scadenza.

Secondo i dati di CoinGecko, il token FLIP di Chainflip è crollato del 42,9% nelle ultime 24 ore.

Chainflip ha dichiarato di aver ricondotto i preparativi per l’attacco a un finanziamento proveniente da Tornado Cash l’11 novembre e a un account di validatore registrato venerdì.

La società ha dichiarato di aver identificato il meccanismo alla base dell’esposizione della chiave crittografica e di aver adottato misure per prevenire attacchi simili. Ha inoltre dichiarato di aver ottenuto informazioni identificative collegate all’aggressore che potrebbero aiutare le forze dell’ordine.

«Disponiamo di informazioni identificative sul validatore e sui server utilizzati, i vostri indirizzi sono segnalati presso tutte le principali società di analisi e ogni prelievo da Tornado Cash è monitorato», ha dichiarato Chainflip.

Correlato: L’hacker di Binance trasferisce quasi 600 milioni di dollari in ETH e instrada i fondi tramite THORChain e Chainflip