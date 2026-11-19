Le azioni tokenizzate dell’editore di Grand Theft Auto VI, Take-Two Interactive, hanno registrato quasi il triplo del volume di scambi delle azioni tokenizzate di Nvidia sugli exchange decentralizzati (DEX), mentre il blockbuster iniziava la sua distribuzione globale.

Il volume di scambi delle azioni tokenizzate di Take-Two (TTWO) è aumentato del 578%, raggiungendo 249,5 milioni di dollari mercoledì, rispetto ai 36,8 milioni del giorno precedente, secondo i dati di Token Terminal. Nvidia tokenizzata (NVDA) ha registrato 88,1 milioni di dollari di volume sui DEX, pur classificandosi al primo posto per capitalizzazione di mercato, pari a 399,4 milioni di dollari.

L’aumento ha reso TTWO l’azione tokenizzata più scambiata tra quelle monitorate da Token Terminal quel giorno, con una quota di circa il 42% dei 590,7 milioni di dollari di volume sui DEX.

DEX trading volume by reference stock on Wednesday. Source: Token Terminal

Le azioni tokenizzate sono asset basati su blockchain che seguono il valore di titoli quotati in borsa, consentendo agli investitori di ottenere un’esposizione tramite piattaforme di trading crypto. I loro volumi di scambio on-chain non rappresentano transazioni nei titoli sottostanti sulle borse tradizionali.

Le azioni di Take-Two sul Nasdaq sono salite del 6,2%, chiudendo mercoledì a 216,61 dollari, secondo Yahoo Finance. Giovedì le azioni hanno restituito parte dei guadagni, scendendo del 4% a 208 dollari nelle contrattazioni pre-market alle 7:02 ET.

GTA VI, che secondo l’analista di Citi Jason Bazinet sarebbe costato circa 1,4 miliardi di dollari, pone fine a un’attesa di 13 anni per un sequel di GTA V. PlayStation e Xbox di Microsoft hanno dichiarato entrambe che è stato il gioco più preordinato nella storia dei rispettivi store.

Backpack guida il trading tokenizzato di TTWO

La maggior parte del trading tokenizzato di TTWO si è concentrata su un asset basato su Solana offerto da Backpack Securities, una piattaforma gestita dall’exchange crypto Backpack. L’asset ha rappresentato circa 239 milioni di dollari, ovvero il 96% del volume di trading della giornata.

Negli ultimi 30 giorni, le azioni tokenizzate di NVDA hanno registrato circa 2 miliardi di dollari di volume di trading sui DEX, rispetto agli 808,1 milioni di dollari delle azioni tokenizzate di TTWO.

Il lancio di GTA VI ha attirato anche truffatori crypto. La società di sicurezza blockchain Blockaid ha dichiarato in un post su X di mercoledì di aver segnalato come malevoli, sospetti o spam oltre 8.800 token a tema GTA su Solana, insieme a centinaia di post sui social media che promuovevano falsi airdrop e preordini.

Separatamente, quattro senatori statunitensi hanno interrogato lunedì la Securities and Exchange Commission (SEC) in merito a potenziali lacune nelle tutele degli investitori e nelle misure antiriciclaggio previste dalla sua nuova esenzione per i titoli tokenizzati.

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