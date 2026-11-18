Ripartizione degli asset di riserva di USDT. Fonte: S&P Global
Nell’agosto 2026, KPMG ha confermato di aver emesso un giudizio senza rilievi sui conti 2025 di Tether, nella prima «revisione contabile completa e indipendente» della società. L’emittente ha sottolineato che la revisione contabile aveva avallato i bilanci pubblicati dalla società.
Tuttavia, S&P ha dichiarato che i bilanci sottoposti a revisione e la relazione del revisore non sono stati pubblicati, limitando la sua capacità di verificare le informazioni sottostanti. I rapporti sulle riserve inoltre non indicano i depositari e le controparti che detengono gli asset di Tether, ha dichiarato S&P, e le attestazioni restano trimestrali, mentre le altre stablecoin generalmente pubblicano rapporti mensili.
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Quando S&P ha effettuato il declassamento iniziale nel 2025, Tether ne ha contestato il risultato. Il CEO Paolo Ardoino ha scritto su X: «indossiamo con orgoglio il vostro disprezzo», indicando i passati crolli finanziari come «prova» del fatto che i sistemi tradizionali sono guasti.
Sebbene la valutazione della stabilità sia rimasta a 5, S&P ha concluso il rapporto del 18 novembre osservando che Tether aveva mantenuto una buona stabilità dei prezzi, in particolare negli ultimi 12 mesi.
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