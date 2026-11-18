S&P Global Ratings ha mantenuto USDt di Tether al livello più basso della sua scala di stabilità delle stablecoin, mentre gli asset più rischiosi rappresentano una quota crescente delle riserve del token.

In un rapporto pubblicato il 18 novembre, S&P ha assegnato a USDt un punteggio di 5 (debole) per la capacità di mantenere il proprio ancoraggio al dollaro. La valutazione è invariata rispetto a novembre 2025.

Le disponibilità a rischio più elevato, tra cui oro, Bitcoin (BTC), azioni quotate, prestiti garantiti e obbligazioni societarie, equivalevano al 28% di USDt (USDT) in circolazione al 30 settembre, in aumento dal 24% di un anno prima. «Un calo significativo del valore di questi asset potrebbe portare USDT a essere sottocollateralizzato», ha dichiarato S&P nel rapporto.

«Il problema è il quadro di riferimento di S&P, non le nostre riserve», ha dichiarato Tether a Cointelegraph. «La loro stessa storia mostra il problema di fondo», ha aggiunto, facendo riferimento a The Big Short, il film sulla crisi finanziaria del 2008.

Il rapporto sulle riserve di Tether al 30 settembre, con attestazione di BDO, mostrava circa 191,5 miliardi di dollari di attività a fronte di 183,5 miliardi di dollari di passività, lasciando circa 7,95 miliardi di dollari di attività in eccesso. L’agenzia ha aggiunto di aver riscontrato ulteriori debolezze, ma non ha apportato alcuna revisione al ribasso «perché la nostra valutazione non può essere inferiore a 5».

S&P mette in discussione le garanzie di supervisione delle riserve

Tra le ulteriori debolezze evidenziate da S&P vi era la supervisione normativa in El Salvador, dove Tether si è trasferita nel gennaio 2025.

Secondo il rapporto, la National Commission of Digital Assets di El Salvador (CNAD), l’organismo di regolamentazione che supervisiona Tether nel Paese, richiede che il 70% delle riserve sia detenuto in asset liquidabili entro 30 giorni. La società ha dichiarato che il quadro è «ampio» e consente di includere asset relativamente rischiosi come oro, BTC e prestiti.

S&P ha inoltre indicato l’assenza di un requisito per segregare gli asset di riserva, a differenza di quanto richiesto dai regolatori negli Stati Uniti e in Europa. Poiché non sono disponibili pubblicamente informazioni sulla segregazione, afferma il rapporto, non è possibile capire in che modo siano isolati dai rischi societari più ampi.

Ripartizione degli asset di riserva di USDT. Fonte: S&P Global

La divulgazione della revisione contabile resta una preoccupazione

Nell’agosto 2026, KPMG ha confermato di aver emesso un giudizio senza rilievi sui conti 2025 di Tether, nella prima «revisione contabile completa e indipendente» della società. L’emittente ha sottolineato che la revisione contabile aveva avallato i bilanci pubblicati dalla società.

Tuttavia, S&P ha dichiarato che i bilanci sottoposti a revisione e la relazione del revisore non sono stati pubblicati, limitando la sua capacità di verificare le informazioni sottostanti. I rapporti sulle riserve inoltre non indicano i depositari e le controparti che detengono gli asset di Tether, ha dichiarato S&P, e le attestazioni restano trimestrali, mentre le altre stablecoin generalmente pubblicano rapporti mensili.

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Quando S&P ha effettuato il declassamento iniziale nel 2025, Tether ne ha contestato il risultato. Il CEO Paolo Ardoino ha scritto su X: «indossiamo con orgoglio il vostro disprezzo», indicando i passati crolli finanziari come «prova» del fatto che i sistemi tradizionali sono guasti.

Sebbene la valutazione della stabilità sia rimasta a 5, S&P ha concluso il rapporto del 18 novembre osservando che Tether aveva mantenuto una buona stabilità dei prezzi, in particolare negli ultimi 12 mesi.

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