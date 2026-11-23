La Banca centrale europea (BCE) ha approvato lunedì un piano per consentire alle banche di prendere in prestito fondi dalle banche centrali dell’area dell’euro fornendo in garanzia titoli tokenizzati emessi su piattaforme autorizzate nell’ambito di un programma pilota dell’UE.

La BCE prevede di rendere effettiva la modifica nel giugno 2027, secondo il suo annuncio. Il regime pilota DLT dell’UE consente alle piattaforme autorizzate di gestire la negoziazione o il regolamento dei titoli utilizzando la tecnologia di registro distribuito.

Dal 30 marzo, le banche hanno potuto costituire in garanzia titoli tokenizzati idonei emessi tramite depositari centrali di titoli che utilizzano registri distribuiti. In base alla decisione di lunedì, una banca che detiene un’obbligazione idonea emessa su una piattaforma pilota autorizzata potrebbe utilizzarla anche per garantire un prestito della banca centrale.

I titoli devono comunque soddisfare le norme vigenti dell’Eurosistema in materia di garanzie, che comprende la BCE e le banche centrali nazionali dell’area dell’euro. Devono inoltre essere disponibili per l’Eurosistema tramite un collegamento approvato a un depositario centrale di titoli che offra il regolamento su TARGET2-Securities, la piattaforma di regolamento dei titoli dell’Eurosistema.

L’Eurosistema prevede di pubblicare ulteriori requisiti giuridici e operativi per le piattaforme pilota nella primavera del 2027.

«Un quadro delle garanzie adeguato al futuro deve accogliere le nuove tecnologie senza compromettere la sicurezza o il rigore della nostra valutazione dei rischi», ha dichiarato Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della BCE.

La BCE ha affermato che sta inoltre valutando come le banche potrebbero costituire in garanzia titoli emessi e regolati interamente su registri distribuiti. Attraverso il suo progetto Appia, l’Eurosistema prevede di pubblicare nel 2028 un modello di riferimento per il funzionamento dei mercati finanziari all’ingrosso tokenizzati europei.

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