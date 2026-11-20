Sky Protocol ha elaborato giovedì riscatti di stablecoin per oltre 2 miliardi di dollari, lo stesso giorno in cui un’inchiesta di CoinDesk ha collegato ad attività illecite transazioni per 518 milioni di dollari effettuate tramite il protocollo.

I prelievi hanno coinvolto utenti che scambiavano la stablecoin USDS di Sky con USDC di Circle tramite il Peg Stability Module (PSM), un sistema che consente agli utenti di scambiare i token a un tasso fisso.

Sky, che ha un valore totale bloccato (TVL) di 2,3 miliardi di dollari, ha dichiarato venerdì in una dichiarazione che USDS ha mantenuto il suo ancoraggio a 1 dollaro per tutta la durata dei prelievi. Secondo il protocollo, la quantità di USDC detenuta nel PSM non è mai scesa sotto gli 800 milioni di dollari ed era risalita oltre 1,1 miliardi di dollari entro venerdì.

Sky ha inoltre contestato l’inchiesta, richiamando una revisione di Block Analitica, che svolge in particolare il ruolo di consulente per la gestione del rischio dell’ecosistema Sky.

I prelievi sono avvenuti mentre l’inchiesta sollevava timori sul fatto che Circle potesse congelare gli USDC detenuti da Sky, rendendo potenzialmente più difficile per gli utenti riscattare le proprie stablecoin.

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Sky contesta i risultati sulle transazioni illecite

Il rapporto di CoinDesk del 19 novembre ha esaminato una ricerca della società di analisi blockchain Inca Digital, che ha identificato transazioni per 518 milioni di dollari che hanno coinvolto wallet collegati a hacker, entità sanzionate e altri attori che rappresentano una minaccia nell’arco di cinque anni.

Di tale importo, circa 101,9 milioni di dollari erano collegati ad attori nordcoreani, compresi wallet connessi all’hack di Bybit del febbraio 2025.

Nel frattempo, Block Analitica ha contestato alcune parti dell’inchiesta, affermando che i 518 milioni di dollari rappresentavano meno dello 0,06% degli oltre 960 miliardi di dollari elaborati tramite i Peg Stability Module di Sky.

La società ha affermato che circa due terzi dell’attività segnalata si sono verificati tra il 2021 e la metà del 2024, prima che Sky introducesse il suo più recente sistema LitePSM.

Block Analitica ha inoltre messo in dubbio i legami riportati con attori nordcoreani che rappresentano una minaccia, dichiarando che alcuni wallet erano separati da diversi passaggi di transazione dagli indirizzi noti e potevano appartenere a utenti non correlati.

La società ha aggiunto che la maggior parte delle transazioni segnalate è passata attraverso servizi di trading come 1inch, ParaSwap e MetaMask Swaps, che scelgono automaticamente dove instradare le operazioni.

Sky afferma che le riserve restano solide nonostante i prelievi

Gli ingenti prelievi sono avvenuti anche mentre il numero di token USDS in circolazione registrava un forte calo. L’offerta è diminuita di quasi il 40% in un giorno, raggiungendo circa 3,2 miliardi di token, secondo i dati di DefiLlama. Tuttavia, la stablecoin ha mantenuto il valore di 1 dollaro nonostante il calo.

CoinDesk ha riferito che un wallet collegato all’exchange di criptovalute Poloniex rappresentava una quota significativa dei prelievi, sebbene non fosse chiaro se l’exchange stesso fosse responsabile delle transazioni.

L’offerta combinata in circolazione delle stablecoin USDS e DAI di Sky è scesa a 6,11 miliardi di dollari al 20 novembre, in calo del 37,8% negli ultimi 30 giorni. Fonte: Sky Ecosystem Financial Insights

Sky ha dichiarato di detenere circa 9,3 miliardi di dollari in attività a sostegno delle proprie stablecoin venerdì, rispetto a circa 6,11 miliardi di dollari di USDS e DAI in circolazione, secondo la sua dashboard finanziaria. La dashboard mostrava inoltre circa 93 milioni di dollari in riserve per contribuire a coprire potenziali perdite.

Cointelegraph ha contattato la Sky Frontier Foundation per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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