L’offerta combinata in circolazione delle stablecoin USDS e DAI di Sky è scesa a 6,11 miliardi di dollari al 20 novembre, in calo del 37,8% negli ultimi 30 giorni. Fonte: Sky Ecosystem Financial Insights
Sky ha dichiarato di detenere circa 9,3 miliardi di dollari in attività a sostegno delle proprie stablecoin venerdì, rispetto a circa 6,11 miliardi di dollari di USDS e DAI in circolazione, secondo la sua dashboard finanziaria. La dashboard mostrava inoltre circa 93 milioni di dollari in riserve per contribuire a coprire potenziali perdite.
Cointelegraph ha contattato la Sky Frontier Foundation per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.
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