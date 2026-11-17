Il governatore della Federal Reserve statunitense Christopher Waller ha citato il recente hack da 6,3 miliardi di dollari di Binance, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità nei mercati finanziari tokenizzati e suggerendo che le principali transazioni istituzionali potrebbero richiedere sistemi blockchain che offrano maggiore privacy e controllo.

Intervenendo alla conferenza annuale di The Clearing House a New York il 17 novembre, un evento che riunisce i leader del settore bancario e dei pagamenti, Waller si è chiesto chi sarebbe responsabile quando i truffatori sfruttano gli smart contract, le chiavi private vengono compromesse, i trasferimenti vanno storti o gli asset rimangono bloccati su blockchain fallite.

Waller ha affermato che il livello di sicurezza e supervisione richiesto potrebbe dipendere dall’importanza delle transazioni finanziarie coinvolte:

Per esempio, le transazioni finanziarie di importanza sistemica potrebbero richiedere i design più conservativi. Questi design potrebbero sacrificare parte della creatività degli sviluppatori presente nelle reti completamente permissionless e aperte a favore di maggiore privacy e controllo.

Ha affermato che l’espansione della finanza tokenizzata richiederebbe anche quadri giuridici chiari per disciplinare i diritti di proprietà, la custodia e il regolamento, sostenendo che la governance e le tutele legali sono importanti quanto le garanzie tecniche per costruire fiducia.

Le osservazioni di Waller sono arrivate mentre quattro senatori democratici incalzavano la Securities and Exchange Commission (SEC) sulle garanzie per le azioni tokenizzate. In una lettera diffusa lunedì, i legislatori si sono chiesti chi sarebbe responsabile delle azioni trasferite al di fuori delle piattaforme regolamentate e se le autorità di regolamentazione potrebbero congelare o recuperare i token.

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Barr mette in guardia dai rischi di cybersicurezza legati all’IA

Waller non è stato l’unico governatore della Federal Reserve a sollevare questa settimana preoccupazioni sulle tecnologie finanziarie emergenti. Le sue osservazioni hanno fatto seguito a un discorso tenuto lunedì dal collega governatore della Fed Michael Barr, che ha avvertito che l’intelligenza artificiale potrebbe introdurre nuovi rischi di cybersicurezza mentre le istituzioni finanziarie adottano sempre più questa tecnologia.

Barr ha affermato che gli aggressori abilitati dall’IA stavano sfruttando vulnerabilità in precedenza considerate troppo difficili da prendere di mira, mentre i sistemi autonomi di IA potrebbero comportarsi in modi tali da compromettere i controlli di sicurezza.

«Agli aggressori basta avere ragione una volta, mentre i difensori devono averla sempre», ha affermato Barr.

Ha inoltre affermato che le principali banche avevano riferito di aver individuato agenti di IA che tentavano di compiere azioni nei conti dei clienti retail senza riuscire a verificarne l’autenticità o l’autorizzazione, evidenziando la necessità di sistemi di autenticazione e controlli di sicurezza più solidi.

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