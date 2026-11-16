L’ex primo ministro del Regno Unito Boris Johnson ha sostenuto la tecnologia blockchain e la tokenizzazione come opportunità per il settore finanziario britannico, nonostante i persistenti dubbi sulle criptovalute.

Parlando lunedì alla conferenza Breakpoint di Solana a Londra, Johnson ha ribadito la sua posizione secondo cui Bitcoin (BTC) assomiglia a uno schema Ponzi, dopo un articolo d’opinione pubblicato sul Daily Mail a marzo. Ha chiesto chi potrebbero ritenere responsabile gli investitori se i fondi venissero rubati.

Tuttavia, Johnson ha distinto la sua critica agli asset digitali dalla sua opinione sulla tecnologia sottostante, affermando che il Regno Unito dovrebbe essere all’avanguardia nella tokenizzazione.

Lord Ross Kempsell, che ha partecipato al dibattito insieme a Johnson, ha dichiarato che, sebbene condividesse le sue riserve sulle criptovalute, «per quanto riguarda le parti del settore che possono essere ricondotte a un perimetro regolamentato, su cui le autorità di regolamentazione stanno lavorando, c’è molto spazio per un settore ad alta crescita».

Lord Kempsell chiede la collaborazione delle autorità di regolamentazione con il mercato

Kempsell, che Johnson aveva nominato per un titolo nobiliare nel 2022, ha dichiarato al panel che oltre l’8% degli adulti nel Regno Unito possiede criptovalute, in linea con una ricerca commissionata dalla Financial Conduct Authority e pubblicata nel dicembre 2025. Parlando con Cointelegraph dopo il suo intervento, ha dichiarato: «Credo fermamente nel fare di Londra e nel mantenere Londra la capitale on-chain dell’innovazione».

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Ha sostenuto che la tutela dei consumatori e l’innovazione finanziaria non dovrebbero essere trattate come priorità concorrenti, indicando il consolidato settore fintech britannico come esempio di come la regolamentazione possa coesistere con l’innovazione nel Paese. Ha affermato che il Regno Unito dovrebbe evitare di introdurre un’unica legge sulle criptovalute onnicomprensiva, scegliendo invece «un approccio più ad hoc» alla regolamentazione.

Ha chiesto una collaborazione tra autorità di regolamentazione e operatori del mercato per comprendere sia i rischi sia le opportunità. Pur considerando la tutela dei consumatori «fondamentale», ha ritenuto ingiusto individuare l’industria delle criptovalute come l’unico settore in cui la tutela dei consumatori fosse a rischio.

«Ciò che mi interessa davvero è il potenziale di crescita economica di questo settore, il potenziale di creazione di posti di lavoro e anche i suoi legami più ampi con la tecnologia, l’intelligenza artificiale e l’innovazione finanziaria tradizionale. Londra è sempre stata storicamente al centro di questi ambiti», ha dichiarato Kempsell a Cointelegraph.

Alla domanda sull’approccio dell’attuale amministrazione britannica, ha sottolineato che «deve assicurarsi di creare le condizioni fondamentali corrette per il mercato». Secondo lui, ciò significava rendere il Regno Unito un operatore competitivo in materia fiscale e agevolare l’innovazione aziendale.

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Il settore indica le infrastrutture di mercato

Tim Meggs, cofondatore della società londinese di trading di asset digitali Lo:Tech, ha dichiarato che Johnson «ha fatto un’osservazione ragionevole sul fatto che le persone subiscano perdite», ma ha affermato che la maggior parte delle perdite registrate dal settore derivava dalla scarsa liquidità e dalla mancanza di visibilità su come venissero determinati i prezzi.

«Se la FCA definisce correttamente il proprio perimetro, il Regno Unito ha la possibilità di rendere quel tipo di trasparenza la norma», ha dichiarato Meggs. «Ma finché le infrastrutture di clearing e di prime brokerage non si adegueranno, buone regole da sole non basteranno a fare di Londra il luogo in cui si svolge il trading serio di asset digitali».

Robin Nordnes, fondatore e CEO della società di infrastrutture Solana Raiku, ha sostenuto che la domanda di Johnson su chi sia responsabile dimostra la validità della blockchain, poiché un registro pubblico non ha bisogno di un garante. «Ogni transazione su Solana è pubblica e può essere verificata da chiunque, cosa che non si può dire di gran parte di ciò che accade nella City», ha dichiarato.

Nordnes ha avvertito che «se Westminster continua a trattare tutto questo come speculazione al dettaglio, i sistemi di trading alla base della prossima generazione di mercati saranno costruiti a New York e Singapore, e Londra finirà per affittarli».

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