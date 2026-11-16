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Scritto da Zoltan VardaiAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

DBS e Kinexys di JPMorgan lanciano trasferimenti 24/7 di depositi tokenizzati

Ultime notiziePubblicato16 nov 2026

Ant International è il primo cliente a utilizzare il servizio, che consente ai clienti di trasferire depositi in dollari statunitensi tra Singapore e gli Stati Uniti.

DBS e JPMorgan hanno lanciato lunedì un servizio che consente ai clienti di trasferire depositi tokenizzati in dollari statunitensi tra le due banche 24/7.

I depositi tokenizzati sono depositi bancari rappresentati sulla blockchain. Secondo un comunicato stampa, il servizio collega DBS Token Services alla piattaforma Kinexys di JPMorgan per i trasferimenti tra Singapore e gli Stati Uniti.

Ant International è diventato il primo cliente a utilizzare il servizio per gestire la propria liquidità tra diversi mercati.

Il lancio sostiene il Project BLOOM della Monetary Authority of Singapore, che mira a facilitare l’uso di depositi tokenizzati e stablecoin regolamentate per i pagamenti a Singapore e oltre confine. La banca centrale ha lanciato il progetto nell’ottobre 2025.

DBS e JPMorgan co-guidano il gruppo di lavoro del Project BLOOM sui trasferimenti tra piattaforme blockchain. Le due banche hanno rivelato per la prima volta i piani per sviluppare un quadro di tokenizzazione basato sulla blockchain per i trasferimenti on-chain nel novembre 2025.

Più della metà dei 422 leader aziendali intervistati da DBS in 11 mercati ha dichiarato che le proprie aziende utilizzavano depositi tokenizzati o prevedevano di farlo, secondo il rapporto della banca del 28 ottobre.

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