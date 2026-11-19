L’Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha emesso il 6 novembre titoli tokenizzati per 100 milioni di dollari di Singapore (77,5 milioni di dollari), che le banche hanno pagato utilizzando valuta digitale all’ingrosso della banca centrale (CBDC).

Cinque banche hanno presentato offerte per un totale superiore al doppio dell’importo offerto, ha dichiarato giovedì la MAS. I titoli a quattro settimane giungono a scadenza il 4 dicembre.

La MAS ha emesso i titoli direttamente sulla Singapore Dollar Test Network. Ciò fornisce ai mutuatari un asset che possono offrire come garanzia per prestiti sulla rete, ha dichiarato la banca centrale.

Singapore ha iniziato a sperimentare i pagamenti bancari basati su blockchain nel 2016. Nel 2025, le banche hanno utilizzato la rete di prova e la valuta digitale emessa dalla MAS per regolare prestiti overnight.

La MAS prevede ora di trasformare la Singapore Dollar Test Network, dove sono stati emessi i titoli, in un sistema di regolamento per gli istituti finanziari, ha dichiarato giovedì il managing director Chia Der Jiun al Singapore FinTech Festival. La rete sarà rinominata SG Digital Ledger.

«Con la crescita dell’uso degli asset tokenizzati e del denaro digitale, sarà necessario un regolamento affidabile tramite CBDC», ha dichiarato Chia. «Questo sostiene la definitività del regolamento e la fiducia, soprattutto per i regolamenti di grande valore».

Nel 2027, la MAS prevede di emettere altri titoli tokenizzati, coinvolgere più istituti finanziari nelle sperimentazioni ed estendere l’uso dei titoli come garanzia.

Correlato: Singapore fa passi avanti nella tokenizzazione degli asset con i nuovi quadri normativi della MAS