La Solana Foundation detiene ora una partecipazione di maggioranza nell’aggregatore di dati crypto CoinGecko, ha dichiarato martedì Vibhu Norby, responsabile del prodotto della fondazione.

CoinGecko ha annunciato il sostegno, ma non ha divulgato i termini finanziari. Ha dichiarato di volerlo utilizzare per rafforzare la propria infrastruttura di dati, ampliare la copertura dei dati relativi agli asset reali tokenizzati e ai derivati e sviluppare strumenti di trading on-chain e di market intelligence.

La Solana Foundation «detiene ora una partecipazione di maggioranza in CoinGecko» e intende collaborare allo sviluppo di «nuove esperienze di trading e DeFi sulla piattaforma con Solana», ha dichiarato Norby in un post pubblicato martedì su X.

CoinGecko ha dichiarato che le proprie metodologie sui dati resteranno trasparenti e accessibili al pubblico e che continuerà a servire l’intero ecosistema crypto. Il suo sito web, la sua app e la sua interfaccia di programmazione delle applicazioni, che fornisce dati ad altri servizi, continueranno a funzionare normalmente.

Fondata nel 2014, CoinGecko serve in media oltre 10 milioni di utenti al mese e registra oltre 200 milioni di visualizzazioni mensili delle pagine, secondo la sua pagina About.

Cointelegraph ha contattato la Solana Foundation e CoinGecko per chiedere informazioni sull’entità dell’accordo, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

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