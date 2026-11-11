Il wallet di criptovalute Suiet chiuderà, aggiungendosi a una serie di chiusure e ritiri di servizi nell’ecosistema Sui.

Suiet, un wallet self-custody creato per la blockchain Sui, ha dichiarato in un avviso che interromperà gli aggiornamenti e il supporto del wallet, mentre i servizi API termineranno dopo il 14 novembre. La chiusura arriva mentre la rete Sui ha registrato un forte calo dell’attività della finanza decentralizzata (DeFi).

Il valore totale bloccato (TVL) di Sui ammontava a circa 413 milioni di dollari mercoledì, in calo di oltre il 22% nell’ultimo mese, secondo i dati di DefiLlama. I dati di Token Terminal mostrano che a ottobre Sui ha registrato una media di circa 128.000 utenti attivi giornalieri, in calo rispetto ai 601.000 di novembre 2025, ovvero circa il 79% in meno.

Nel frattempo, anche altre chiusure recenti hanno sollevato preoccupazioni sui costi e sulle difficoltà di mantenere operativi i progetti sulla rete Sui.

«I problemi di Sui sembrano essere soprattutto di natura economica, derivanti dagli elevati costi di ingegneria e dal basso volume di utenti, piuttosto che da malfunzionamenti del protocollo», ha dichiarato a Cointelegraph Kadan Stadelmann, ex chief technology officer di Komodo Platform. «Non è stato rilevato alcun difetto nella progettazione di base del sistema.»

Cointelegraph ha contattato la Sui Foundation e Suiet per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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Chiusure e abbandoni recenti

La chiusura di Suiet segue immediatamente quella del progetto di wallet hardware basato su Sui Suiball, che ha annunciato la propria chiusura il 10 novembre. Nel frattempo, il provider di wallet Phantom ha interrotto il supporto per Sui a settembre.

Anche il progetto DeFi Full Sail ha chiuso in seguito a un incidente di sicurezza che ha coinvolto Switchboard e causato perdite per circa 91.000 dollari.

Nonostante il calo degli utenti attivi, le transazioni su Sui sono aumentate, raggiungendo 324 milioni a ottobre rispetto ai 101 milioni di novembre 2025, secondo Token Terminal. Tuttavia, un numero maggiore di transazioni non significa necessariamente un numero maggiore di utenti, e i provider di wallet devono ancora decidere se il supporto della rete valga il costo, secondo Stadelmann.

«I wallet multi-chain hanno superfici di attacco estese e l’approccio di Sui aggiunge costi per i fornitori che possono trasferire la propria attività su chain che richiedono meno capitale», ha dichiarato. «Un singolo guasto di un wallet multi-chain riflette più i rischi che una condanna di un determinato protocollo.»

Una serie di interruzioni

Nel 2026 Sui ha inoltre subito quattro interruzioni della rete, per un totale di circa 22 ore di inattività, secondo i report pubblicati dalla Sui Foundation.

A gennaio la rete ha smesso di elaborare transazioni per circa sei ore, seguita da altre tre interruzioni il 28 e 29 maggio. Secondo quanto dichiarato all’epoca dalla Sui Foundation, le interruzioni di maggio erano legate a bug del software, inclusi problemi introdotti da un aggiornamento della rete.

Per fare un confronto, la blockchain rivale Solana non ha registrato un’interruzione dell’intera rete dal febbraio 2024, quando è rimasta offline per quasi cinque ore. Nel frattempo, Aptos, che utilizza lo stesso linguaggio di programmazione per smart contract sottostante a Sui, ha segnalato l’ultima interruzione della mainnet nell’ottobre 2023.

Le interruzioni della rete sono significative perché possono impedire agli utenti della DeFi di fare trading, trasferire fondi o gestire posizioni, sebbene la Sui Foundation abbia dichiarato che nessun fondo degli utenti fosse a rischio durante le interruzioni di maggio.

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