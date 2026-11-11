La rete blockchain layer 1 Initia ha confermato mercoledì di aver subito il suo secondo exploit di sicurezza in meno di tre settimane: un aggressore ha rubato circa 3,27 milioni di dollari in cryptoasset dopo aver compromesso l’infrastruttura cloud della piattaforma.

Mercoledì Initia ha dichiarato che lunedì l’aggressore ha ottenuto un accesso non autorizzato tramite un attacco di command injection che coinvolgeva una chiave compromessa di Google Cloud Platform. La società ha affermato che la violazione ha esposto variabili d’ambiente, consentendo all’aggressore di accedere agli account GitHub e cloud di Initia e di ottenere ulteriori credenziali.

Secondo Initia, l’aggressore ha avuto accesso ad Anvil, una piattaforma che ospita rollup, e ha convalidato prelievi fraudolenti tramite l’Inter-Blockchain Communication (IBC) da cinque rollup, rilasciando gli asset detenuti negli account di escrow della rete.

Initia ha dichiarato che circa 2,16 milioni di dollari degli asset rubati restano congelati sulla sua rete sospesa. L’aggressore ha venduto asset sull’exchange decentralizzato di Initia e ha ritirato 13.400 TIA, 8.000 USDC.inj e 597.000 Noble USDC. Non sono stati ritirati token INIT.

Initia ha interrotto la sua rete layer 1 martedì e ha dichiarato di voler ripristinare la copertura degli asset interessati. La blockchain ha affermato che gli sforzi di recupero sono in corso con le forze dell’ordine e i suoi partner per la sicurezza.

L’incidente segue un exploit del 23 ottobre in cui un aggressore ha sottratto circa 2,7 milioni di dollari dopo aver sfruttato una vulnerabilità nella cache degli script MoveVM di Initia. Ciò ha consentito al codice malevolo di aggirare i controlli di sicurezza e creare saldi di token non coperti, che sono stati successivamente trasferiti fuori dalla rete tramite bridge.

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