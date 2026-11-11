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Scritto da Ezra ReguerraAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

La società madre di Kraken aggiunge oltre 200 azioni britanniche e dell’UE tokenizzate a xStocks

Ultime notiziePubblicato11 nov 2026

L’espansione aggiunge oltre 200 azioni tokenizzate del Regno Unito e dell’UE, incluse tutte le 40 società dell’indice DAX tedesco, mentre xStocks prevede un’ulteriore espansione a Hong Kong.

La piattaforma xStocks della società madre di Kraken, Payward, ha aggiunto versioni tokenizzate di oltre 200 azioni quotate nel Regno Unito e nell’Unione europea. 

Payward ha dichiarato mercoledì che gli utenti idonei possono negoziare i nuovi token su Kraken e sulle piattaforme partecipanti dell’xStocks Alliance. I token non sono ancora disponibili agli investitori nel Regno Unito.

L’espansione include azioni tokenizzate di tutte le 40 società dell’indice DAX tedesco di riferimento, tra cui SAP, Siemens, Allianz e Deutsche Telekom. Secondo un annuncio separato diffuso mercoledì da Deutsche Börse, i token sono disponibili per la negoziazione sulla piattaforma affiliata 360X, con negoziazione 24/7 supportata su alcune piattaforme.

Payward ha dichiarato che l’ultima espansione porta l’offerta di xStocks a oltre 1.500 asset tokenizzati. La società ha riferito un volume cumulativo delle transazioni superiore a 45 miliardi di dollari e oltre 550.000 detentori unici.

Secondo Payward, i nuovi token sono garantiti uno a uno da azioni detenute presso un depositario regolamentato. L’informativa sui rischi di Kraken afferma che i token xStocks offrono ai detentori un’esposizione all’andamento delle azioni, senza diritti di voto né pretese legali sulle azioni sottostanti.

I dati di Token Terminal hanno collocato la capitalizzazione di mercato di xStocks a 1,1 miliardi di dollari, pari a circa il 22% dei 4,9 miliardi di dollari in azioni tokenizzate monitorate dalla società. xStocks si è classificata al terzo posto, dietro a Binance bStocks, a 1,5 miliardi di dollari, e Ondo Finance, a 1,4 miliardi di dollari.

Payward ha dichiarato di voler aggiungere centinaia di azioni quotate a Hong Kong nelle prossime settimane.

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