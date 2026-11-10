Martedì, gli esperti del settore crypto hanno avvertito che un’inflazione statunitense superiore alle attese potrebbe portare a un altro rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, rendendo più costoso il denaro preso in prestito e scoraggiando potenzialmente gli investimenti in criptovalute.

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense è aumentato dello 0,4% su base mensile a ottobre, al di sopra dello 0,3% previsto dagli economisti, secondo il Bureau of Labor Statistics, registrando un incremento più lento rispetto allo 0,6% di settembre. L’inflazione core, che esclude i prezzi degli alimentari e dell’energia, è aumentata dello 0,3%, oltre lo 0,2% previsto.

Attualmente, la Federal Reserve mantiene il tasso d’interesse di riferimento al 3,75%-4,00%, dopo averlo aumentato di un quarto di punto a settembre e lasciato invariato a ottobre.

Il rapporto è stato pubblicato poche ore dopo che il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha dichiarato a Londra che un altro dato sull’inflazione core pari o superiore allo 0,3% potrebbe indurre la Fed a valutare un rialzo dei tassi più consistente a dicembre.

«In tal caso, ritengo che durante la riunione di dicembre si dovrebbe valutare un rialzo di 50 punti base del tasso ufficiale», ha dichiarato Waller. «Limitarsi a 25 punti base metterebbe a rischio la nostra credibilità, un rischio che non sono disposto ad assumere con leggerezza».

I mercati stavano già scontando un rialzo di un quarto di punto da parte della Fed a dicembre. I dati di martedì e le dichiarazioni di Waller stanno ora aumentando le probabilità che a dicembre la Fed inasprisca la politica monetaria in modo più aggressivo, facendo potenzialmente aumentare i costi di finanziamento e comprimendo i rendimenti degli investitori in criptovalute che ricorrono alla leva finanziaria.

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Gli esperti crypto avvertono dell’aumento dei costi di finanziamento

Dopo la pubblicazione dei dati CPI, i trader scontavano per dicembre un inasprimento della Fed leggermente superiore a un quarto di punto, secondo Jeff Anderson, responsabile per gli Stati Uniti della società di trading crypto STS Digital.

«Dopo la pubblicazione odierna dei dati CPI, i mercati stanno ora scontando circa 27 punti base di inasprimento nella curva dei tassi di dicembre», ha dichiarato Anderson in commenti condivisi con Cointelegraph. «La prospettiva di un altro rialzo dei tassi sta diventando sempre più difficile da ignorare».

I dati FedWatch di CME, aggiornati alle 16:28 UTC di martedì, mostravano una probabilità dell’88,3% di un rialzo di un quarto di punto a dicembre e dell’11,7% di un aumento di mezzo punto. Nel frattempo, il più ampio mercato crypto veniva scambiato al ribasso dopo la pubblicazione del rapporto: secondo CoinGecko, la capitalizzazione complessiva del mercato è diminuita dell’1,6% nelle 24 ore precedenti, raggiungendo 2.570 miliardi di dollari.

Bitcoin (BTC) veniva scambiato vicino ai 73.274 dollari, in calo del 2% nelle 24 ore precedenti, mentre Ether (ETH) è sceso di quasi il 5%, a circa 2.028 dollari, e Solana (SOL) ha perso il 5,6%, a 82 dollari.

Gli esperti hanno affermato che tassi d’interesse più elevati potrebbero inoltre ridurre i profitti di alcuni investimenti in criptovalute. Adam Haeems, responsabile della gestione patrimoniale presso Tesseract Group, ha dichiarato a Cointelegraph che gli investitori che prendono denaro in prestito per effettuare altri investimenti potrebbero guadagnare meno se il costo del finanziamento aumentasse.

«Le strategie di carry guadagnano sulla differenza tra il rendimento dei propri asset e il costo del prestito, quindi vengono penalizzate quando i costi di finanziamento aumentano rispetto a tale rendimento», ha dichiarato Haeems. «Nelle ultime due settimane, il tasso pagato ai prestatori di USDC sul principale mercato di Aave è variato da circa il 3,2% al 7%, mentre i rendimenti dei Treasury a tre mesi sono rimasti vicini al 4,2%».

La differenza potrebbe a sua volta influenzare la destinazione dei capitali degli investitori, soprattutto se gli investimenti tradizionali offrono rendimenti migliori con meno rischi.

L’inflazione aumenta la pressione dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti

Il rapporto sull’inflazione è stato pubblicato inoltre una settimana dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, nelle quali i Democratici hanno conquistato il controllo sia della Camera dei rappresentanti sia del Senato.

«È inoltre probabile che aumenti la pressione politica da parte di un Congresso a guida democratica affinché l’inflazione venga riportata sotto controllo, rafforzando potenzialmente le ragioni a favore di tassi più elevati», ha dichiarato Anderson.

Ha tuttavia aggiunto di rimanere scettico sul fatto che ulteriori rialzi dei tassi possano affrontare le cause profonde dell’inflazione.

Sebbene il Congresso non stabilisca i tassi d’interesse, i legislatori possono influenzare la politica economica e la regolamentazione delle criptovalute. Per esempio, il CLARITY Act, un disegno di legge volto a creare regole più chiare per le criptovalute negli Stati Uniti, è fermo da gennaio a causa dei disaccordi tra Democratici e Repubblicani.

Secondo gli esperti, il cambiamento degli equilibri al Congresso, combinato con la possibilità di costi di finanziamento più elevati, potrebbe creare ancora più incertezza per gli investitori in criptovalute.

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