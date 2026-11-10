Il trading sull’exchange statunitense di Polymarket è più che triplicato tra giugno e ottobre, con un aumento di circa il 266%, mentre la società affrontava il controllo delle autorità statali e federali.

Il volume mensile è salito da 4,04 miliardi a 14,77 miliardi di dollari nello stesso periodo, secondo i dati della piattaforma di analisi TickerTracker, che conteggia le operazioni al valore complessivo di pagamento dei contratti.

Polymarket ha dichiarato martedì alla CNBC che i suoi ricavi annualizzati avevano superato 1,8 miliardi di dollari, rispetto agli oltre 1 miliardo di giugno.

I contratti combinati, che raggruppano più previsioni in un’unica scommessa, hanno rappresentato 8,6 miliardi di dollari, pari al 58,2% del volume di ottobre. I contratti sportivi sono stati la seconda categoria per dimensioni, con 4,57 miliardi di dollari, pari al 31%.

La divisione statunitense della piattaforma è cresciuta rapidamente da quando la società ha ampliato l’accesso a maggio, mentre gli Stati contestano se i mercati predittivi regolamentati a livello federale possano offrire contratti sportivi senza licenze statali per il gioco d’azzardo. Polymarket ha iniziato ad ammettere i trader statunitensi sull’exchange separato alla fine del 2025, tre anni dopo che un accordo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) l’aveva portata a bloccare il trading statunitense sulla piattaforma internazionale.





Volume di trading statunitense di Polymarket per categoria a ottobre 2026. Fonte: TickerTracker

La crescita segue anche un’impennata del trading legato allo sport durante la Coppa del Mondo FIFA, disputata dall’11 giugno al 19 luglio. I contratti sul calcio hanno generato 1,81 miliardi di dollari di volume di trading a giugno, rispetto agli 85,4 milioni di maggio, secondo TickerTracker.

Anche i mercati politici hanno registrato una maggiore attività in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. I contratti legati alle elezioni hanno generato 108,2 milioni di dollari di volume di trading sull’exchange statunitense di Polymarket nei primi 10 giorni di novembre, rispetto ai 16,6 milioni dell’intero mese di settembre. Nonostante l’aumento, i mercati politici hanno rappresentato solo il 2,2% del volume di trading di novembre della piattaforma.

Nel frattempo, Polymarket sta cercando di raccogliere 1 miliardo di dollari in un round di finanziamento, a una valutazione post-money dichiarata di 21 miliardi di dollari. Secondo quanto riferito, la società d’investimento 1789 Capital, di cui Donald Trump Jr. è socio, starebbe guidando il round con un contributo previsto di circa 300 milioni di dollari.

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Polymarket deve affrontare crescenti controversie legali

Nonostante i dati, Polymarket continua a essere sottoposta a un controllo normativo crescente su più fronti. Secondo quanto riferito, la CFTC stava indagando su Polymarket all’inizio di quest’anno, mentre i senatori statunitensi John Curtis e Adam Schiff hanno chiesto separatamente all’autorità, a giugno, di esaminare le accuse secondo cui la società avrebbe pagato influencer sui social media per promuovere operazioni inventate.

In risposta alle accuse, la società ha dichiarato a Cointelegraph che stava «conducendo un audit completo dei contenuti promozionali attivi per garantire che rispettino i nostri standard, nonché i requisiti normativi e legali applicabili in materia di divulgazione».

Polymarket è anche tra i diversi operatori di mercati predittivi che devono affrontare controversie legali da parte degli Stati Uniti. La procuratrice generale di New York Letitia James ha citato in giudizio la società a settembre, sostenendo che i suoi contratti sugli eventi sportivi violassero le leggi statali sul gioco d’azzardo. La causa fa parte di una più ampia ondata di azioni statali contro le piattaforme di mercati predittivi, tra cui Kalshi, riguardo alla questione se i loro contratti rientrino nella regolamentazione federale delle materie prime o nelle leggi statali sul gioco d’azzardo.

La CFTC ha difeso la propria autorità nel regolamentare i mercati predittivi, avviando azioni legali che coinvolgono 10 Stati per i tentativi di applicare le leggi statali sul gioco d’azzardo alle piattaforme.

La disputa sulla giurisdizione potrebbe infine arrivare alla Corte Suprema degli Stati Uniti. A settembre, funzionari del New Jersey hanno presentato una petizione alla Corte affinché esaminasse il loro caso contro Kalshi, chiedendo una sentenza che potrebbe chiarire quali autorità abbiano giurisdizione sui mercati predittivi legati allo sport.

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