Attività in criptovalute nell’Europa orientale per Paese, da luglio 2025 a giugno 2026. Fonte: rapporto Chainalysis
Anche l’attività degli ATM crypto è aumentata in tutta l’Europa orientale, con volumi delle transazioni quasi raddoppiati, da 17,3 milioni a 33,9 milioni di dollari. La Polonia ha registrato un aumento del 120% delle transazioni presso gli ATM nonostante un calo del 5% dell’attività sugli exchange centralizzati, con le stablecoin che rappresentavano circa il 90% delle sue transazioni presso gli ATM.
Chainalysis misura l’economia delle criptovalute utilizzando gli afflussi verso i servizi crypto, i trasferimenti nazionali tra wallet personali e gli afflussi transfrontalieri verso wallet personali. Le cifre sono espresse in dollari, quindi anche le variazioni dei prezzi delle criptovalute possono influire sui totali, secondo la sua metodologia.
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Nonostante il più ampio calo regionale, l’Ucraina è rimasta una destinazione importante per le stablecoin, ricevendo 12 miliardi di dollari in trasferimenti transfrontalieri da wallet a wallet. Di questi, 2,41 miliardi di dollari erano trasferimenti di dimensioni retail inferiori a 10.000 dollari, secondo Chainalysis.
Chainalysis ha inoltre rilevato che i Paesi con popolazioni ucraine più numerose, comprese le comunità della diaspora presenti già prima della guerra e i rifugiati arrivati dopo l’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022, hanno generalmente inviato più stablecoin verso l’Ucraina. Tra i 36 Paesi studiati in Europa e Nord America,
il Canada è stato la principale fonte di trasferimenti di dimensioni retail simili alle rimesse, con 359 milioni di dollari.
Trasferimenti crypto verso l’Ucraina in base alla popolazione della diaspora, da luglio 2025 a giugno 2026. Fonte: rapporto Chainalysis
Un portavoce di Chainalysis ha dichiarato a Cointelegraph che i flussi transfrontalieri erano in gran parte denominati in stablecoin ancorate al dollaro statunitense, sebbene la società non abbia fornito una suddivisione per singolo token.
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