L’Europa orientale ha registrato il calo più marcato dell’attività in criptovalute tra le regioni monitorate da Chainalysis nell’anno terminato a giugno 2026, con una diminuzione del 7,9% nonostante l’aumento del valore dei trasferimenti di dimensioni retail, secondo un rapporto pubblicato martedì.

L’economia delle criptovalute della regione si è ridotta a 642,1 miliardi di dollari dai 697,1 miliardi dell’anno precedente, rispetto a un calo globale dell’1,6%, afferma il rapporto. La Russia, che rappresentava circa il 44% del totale regionale, ha visto l’attività calare del 14,7%, a 284,1 miliardi di dollari nel periodo. Al contrario, la Bielorussia ha registrato una crescita del 27,6%, mentre Bulgaria, Moldova e Ucraina hanno visto aumenti più contenuti.

Secondo il rapporto, il valore dei trasferimenti di almeno 10.000 dollari verso i servizi crypto è calato del 17,4%, passando da 591,5 miliardi a 488,6 miliardi di dollari.

Nel frattempo, il valore dei trasferimenti più piccoli verso i servizi crypto è aumentato dell’8,3%. Questi trasferimenti di dimensioni retail rappresentavano il 13,1% del valore inviato ai servizi crypto nell’Europa orientale, la quota più alta tra tutte le regioni studiate e superiore alla media globale del 10,1%.

Attività in criptovalute nell’Europa orientale per Paese, da luglio 2025 a giugno 2026. Fonte: rapporto Chainalysis

Cresce l’attività degli ATM crypto in Polonia

Anche l’attività degli ATM crypto è aumentata in tutta l’Europa orientale, con volumi delle transazioni quasi raddoppiati, da 17,3 milioni a 33,9 milioni di dollari. La Polonia ha registrato un aumento del 120% delle transazioni presso gli ATM nonostante un calo del 5% dell’attività sugli exchange centralizzati, con le stablecoin che rappresentavano circa il 90% delle sue transazioni presso gli ATM.

Chainalysis misura l’economia delle criptovalute utilizzando gli afflussi verso i servizi crypto, i trasferimenti nazionali tra wallet personali e gli afflussi transfrontalieri verso wallet personali. Le cifre sono espresse in dollari, quindi anche le variazioni dei prezzi delle criptovalute possono influire sui totali, secondo la sua metodologia.

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L’Ucraina riceve miliardi in stablecoin

Nonostante il più ampio calo regionale, l’Ucraina è rimasta una destinazione importante per le stablecoin, ricevendo 12 miliardi di dollari in trasferimenti transfrontalieri da wallet a wallet. Di questi, 2,41 miliardi di dollari erano trasferimenti di dimensioni retail inferiori a 10.000 dollari, secondo Chainalysis.

Chainalysis ha inoltre rilevato che i Paesi con popolazioni ucraine più numerose, comprese le comunità della diaspora presenti già prima della guerra e i rifugiati arrivati dopo l’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022, hanno generalmente inviato più stablecoin verso l’Ucraina. Tra i 36 Paesi studiati in Europa e Nord America,

il Canada è stato la principale fonte di trasferimenti di dimensioni retail simili alle rimesse, con 359 milioni di dollari.

Trasferimenti crypto verso l’Ucraina in base alla popolazione della diaspora, da luglio 2025 a giugno 2026. Fonte: rapporto Chainalysis

Un portavoce di Chainalysis ha dichiarato a Cointelegraph che i flussi transfrontalieri erano in gran parte denominati in stablecoin ancorate al dollaro statunitense, sebbene la società non abbia fornito una suddivisione per singolo token.

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