OKXICE, una joint venture tra l’exchange di criptovalute OKX e Intercontinental Exchange (ICE), la società madre della Borsa di New York, ha lanciato lunedì una piattaforma per la negoziazione 24/7 di titoli statunitensi tokenizzati, con 113 asset destinati a essere introdotti gradualmente.

La selezione comprende azioni, fondi negoziati in borsa e altri prodotti negoziati in borsa, secondo un annuncio condiviso con Cointelegraph. OKXICE ha indicato Coinbase, Circle, Fidelity Investments e Robinhood tra gli emittenti e i gestori patrimoniali partecipanti.

Prima del lancio, 67 società, tra cui Meta, Tesla e Netflix, hanno chiesto di tenere le versioni tokenizzate delle proprie azioni fuori dalla piattaforma.

Secondo OKXICE, ogni token rappresenta un diritto su un titolo garantito uno a uno da un’azione sottostante. I detentori hanno diritto ai dividendi e ai diritti di voto, ove applicabile.

OKXICE ha dichiarato che la piattaforma opera nell’ambito dell’Innovation Exemption della Securities and Exchange Commission statunitense. L’accesso è limitato ai clienti statunitensi idonei di OKX Inc., che devono verificare la propria identità, attivare un wallet non custodial e completare la procedura di onboarding prima di negoziare tramite l’app OKX.

Securitize fornisce l’infrastruttura di tokenizzazione. Le negoziazioni utilizzano pool di market maker automatizzati su Uniswap v4, su X Layer, la rete Ethereum layer-2 di OKX. Gli smart contract limitano la negoziazione e la fornitura di liquidità ai wallet idonei.

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