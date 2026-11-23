I critici che sostengono che il nuovo dramma di Netflix su FTX favorisca Sam Bankman-Fried rispetto al cofondatore di Binance Changpeng “CZ” Zhao hanno richiamato il ruolo dell’ex presidente statunitense Barack Obama come produttore esecutivo.

Il fondatore di DRW Don Wilson ha dichiarato domenica che il dramma di Netflix su FTX, The Altruists, rappresentava Bankman-Fried in modo eccessivamente comprensivo, a scapito di Zhao.

Nel quarto episodio, il personaggio di Zhao esorta Bankman-Fried e Caroline Ellison a concedere ad Alameda Research un accesso anticipato agli ordini dei clienti di FTX, così da poter negoziare prima di loro.

Il creatore della serie Graham Moore ha definito la scena un’invenzione in un saggio pubblicato venerdì su Vulture. Moore ha scritto di ritenere reale la pressione affrontata dai due, sebbene «non ci siano prove che CZ abbia mai fatto pressioni specifiche su FTX perché effettuasse operazioni di front-running».

Venerdì Zhao ha definito «totale assurdità» una clip della serie, un giorno dopo il debutto del dramma in otto episodi. Anche la società di ricerca sugli investimenti Farside Investors ha messo in evidenza la scena del front-running, affermando che la serie ha dipinto Zhao come il cattivo.

I critici citano i crediti di produttori degli Obama

Wilson ha definito la clip un «epico fallimento di Netflix». In un secondo post, ha citato il credito dell’ex presidente statunitense come produttore esecutivo. Netflix elenca Barack e Michelle Obama come produttori esecutivi e indica Moore e Jacqueline Hoyt come showrunner.

In un post pubblicato domenica su X, un account chiamato StarPlatinum ha richiamato i crediti di produttori degli Obama e le donazioni di Bankman-Fried ai democratici. Il post non ha fornito prove che le donazioni abbiano influenzato la serie.

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Bankman-Fried ha effettuato circa 40 milioni di dollari in donazioni politiche rese pubbliche durante il ciclo elettorale del 2022, per lo più a candidati e gruppi democratici. In seguito, i procuratori federali hanno affermato che ha utilizzato anche fondi dei clienti di FTX per effettuare contributi politici a candidati di entrambi i partiti.

Ciò che Ellison ha detto alla giuria sul collasso di FTX

Nel novembre 2022, Zhao ha annunciato che Binance avrebbe venduto le proprie disponibilità di FTT, il token di FTX.

Al processo di Bankman-Fried del 2023, Ellison, ex amministratrice delegata di Alameda, ha detto di ritenere che l’annuncio di Zhao avesse «contribuito alla situazione». Ha detto che FTX è crollata principalmente perché Alameda non era in grado di rimborsare più di 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti di FTX.

Nel 2024 Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per aver orchestrato una frode che ha sottratto più di 8 miliardi di dollari ai clienti di FTX.

Nel novembre 2024, la massa fallimentare di FTX ha fatto causa a Binance e Zhao, chiedendo 1,76 miliardi di dollari versati per un riacquisto di azioni del 2021. La massa ha inoltre chiesto un risarcimento per le dichiarazioni pubbliche di Zhao. Binance ha definito le accuse «prive di fondamento».

A luglio, la giudice statunitense dei fallimenti Karen Owens ha respinto le richieste relative alle dichiarazioni di Zhao perché la condotta illecita di FTX stessa ne impediva l’accoglimento. Ha consentito alla massa di portare avanti la sua distinta richiesta relativa al riacquisto.

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