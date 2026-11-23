American Bitcoin, il miner cofondato da Eric Trump, ha dichiarato lunedì in un documento depositato presso le autorità di regolamentazione dei titoli che la sua controllata ha ottenuto da FalconX una linea di credito revolving da 150 milioni di dollari, utilizzando parte dei suoi Bitcoin come garanzia.

La controllata, American Bitcoin Operating, ha firmato l’accordo mercoledì e, alla data del documento di lunedì, non aveva ancora attinto alla linea di credito.

La società ha dichiarato di poter utilizzare i fondi per espandersi e coprire i costi operativi senza vendere Bitcoin. Nel terzo trimestre ha venduto circa 465 Bitcoin (BTC) per 36,3 milioni di dollari per coprire le spese operative.

La linea di credito biennale prevede una commissione annuale del 5,95% sugli importi presi in prestito e una commissione di impegno separata sul saldo non utilizzato. Inizialmente, il mutuatario deve costituire una garanzia di Bitcoin del valore di 1,43 dollari per ogni dollaro preso in prestito. FalconX può richiedere ulteriori garanzie se il loro valore scende al di sotto di 1,30 dollari per ogni dollaro dovuto.

Il CEO Mike Ho ha dichiarato che la linea di credito consentirà al miner di «impiegare capitale e assicurarsi l’infrastruttura che sostiene la nostra attività, continuando a concentrarci sulla nostra strategia di accumulo di Bitcoin a lungo termine». Eric Trump ha detto agli investitori durante la conference call sugli utili della società del 4 novembre che la sua riserva aveva superato gli 8.500 BTC.

Le azioni di American Bitcoin (ABTC) venivano scambiate a 3,84 dollari nel pre-market alle 11:10 UTC di lunedì, in rialzo del 9,7% rispetto alla chiusura di venerdì a 3,50 dollari, secondo Yahoo Finance. Le azioni di American Bitcoin erano in calo di circa il 94% rispetto a un anno prima, tenendo conto del raggruppamento azionario inverso di luglio, con rapporto 1 a 15. La società ha dichiarato di aver effettuato il raggruppamento per mantenere la conformità al requisito di prezzo minimo di offerta del Nasdaq.

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