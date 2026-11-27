Le balene di Bitcoin stanno rompendo con la tendenza, durata anni, a ridurre i propri saldi verso la fine dell’anno. Stanno invece accumulando la criptovaluta nonostante il calo dei prezzi e la diminuzione dei profitti non realizzati.

Secondo la società di analisi on-chain CryptoQuant, le balene hanno aggiunto circa 121.000 Bitcoin (BTC) alle proprie disponibilità tra il 30 settembre e il 21 novembre, portando il loro saldo complessivo a quasi 2,95 milioni di BTC, nonostante un calo del prezzo di quasi il 30% nello stesso periodo.

CryptoQuant definisce balene gli indirizzi che detengono tra 1.000 e 10.000 BTC. I profitti non realizzati degli indirizzi che detengono almeno 1.000 BTC si sono ridotti dell’81%, passando da 124,7 miliardi di dollari il 30 settembre a 23,8 miliardi di dollari.

Il rapporto, sostenuto dalla piattaforma di prestiti in criptovaluta CoinRabbit, osserva che storicamente le balene hanno ridotto le proprie disponibilità verso la fine dell’anno sia nei mercati rialzisti sia in quelli ribassisti. Dal 2017, i saldi delle balene sono diminuiti in sette dei nove precedenti quarti trimestri, mentre il 2019 e il 2020 sono state le uniche eccezioni.

Nel frattempo, i delfini, termine riferito agli indirizzi che detengono tra 100 e 1.000 BTC, hanno ridotto leggermente le proprie disponibilità. Il gruppo ha ceduto circa 15.169 BTC, pari allo 0,28% delle sue disponibilità.

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I prestiti in Bitcoin potrebbero sostituire le vendite

L’accumulo avviene mentre Bitcoin ha perso circa il 32% del suo valore dall’inizio dell’anno, con la criptovaluta scambiata intorno ai 59.750 dollari alle 18:45 UTC di venerdì, secondo i dati di TradingView. Il rapporto osserva che prendere in prestito denaro usando le disponibilità in Bitcoin come garanzia potrebbe consentire ad alcuni grandi investitori di ottenere liquidità senza vendere i propri asset.

Secondo CryptoQuant, tra gli utenti di CoinRabbit con prestiti superiori a 100.000 dollari, il numero di prestiti garantiti da Bitcoin è aumentato del 298,9% su base mensile a ottobre, mentre il volume totale dei prestiti è diminuito del 16,2%.

Il modello è in contrasto con ottobre 2025, quando il numero di prestiti garantiti da Bitcoin è diminuito del 3,7%, ma il volume totale dei prestiti è aumentato del 122,8%.

CryptoQuant ha suggerito che il passaggio a prestiti più frequenti ma di importo inferiore potrebbe indicare che i grandi detentori prendono denaro in prestito per ottenere liquidità invece di vendere Bitcoin.

La società di consulenza fiscale per le criptovalute Summ ha suggerito che il cambiamento potrebbe essere collegato anche al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Da gennaio, le giurisdizioni partecipanti hanno iniziato a imporre agli exchange di criptovalute e ad altri fornitori di servizi di raccogliere i dati sulle transazioni degli utenti per le autorità fiscali; i primi scambi internazionali di informazioni relative alle imposte sono previsti nel 2027.

Shane Brunette, CEO di Summ, ha affermato che detenere BTC e prendere denaro in prestito usando BTC come garanzia sono risposte razionali «a un mondo in cui ogni vendita è visibile».

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