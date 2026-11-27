Bitcoin (BTC) si trova in una «fase di stress significativo», mentre un indicatore on-chain del rapporto tra profitti e perdite raggiunge i livelli più bassi degli ultimi 11 anni.

Punti chiave:

Il rapporto tra l’offerta di Bitcoin in profitto e in perdita è sceso a 0,825 il 26 novembre, il livello più basso dal settembre 2015 considerando la media mobile a sette giorni.

Il rischio dal lato delle vendite è sceso a 16,52 su base mobile di 30 giorni, un livello osservato raramente al di fuori dei minimi dei mercati ribassisti.

Un’analisi di CryptoQuant ha evidenziato segnali crescenti di esaurimento dei venditori.

Il rapporto tra l’offerta di Bitcoin in profitto scende ai livelli del 2015

I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant rivelano che giovedì Bitcoin ha registrato la maggiore prevalenza di perdite non realizzate da oltre 11 anni.

La media mobile a sette giorni del rapporto tra l’offerta di Bitcoin in profitto e in perdita è scesa a 0,825, al di sotto del livello di parità pari a 1. I valori inferiori a 1 riflettono uno stato del mercato in cui l’offerta in perdita supera quella in profitto.

La media mobile a 30 giorni dell’indicatore resta più alta, a 1,27, riflettendo l’influenza dei recenti movimenti dei prezzi sulla redditività dell’offerta. BTC/USD ha registrato la maggiore perdita mensile, pari al 28,8%, quando è sceso a 55.081 dollari il 21 novembre.

«Storicamente, condizioni comparabili sono comparse in prossimità dei principali minimi di mercato, incluso il mercato ribassista del 2022», ha scritto venerdì il collaboratore di CryptoQuant CryptoZeno.

«Tuttavia, le medie a 7 e 30 giorni devono ancora stabilizzarsi e recuperare quota sopra la soglia prima che si possa confermare un miglioramento duraturo.»

Bitcoin in profitto/perdita. Fonte: CryptoQuant

Basso rischio dal lato delle vendite nel mezzo di una nuova “capitolazione” del 2026

Il rapporto di rischio dal lato delle vendite di Bitcoin, che divide il profitto e la perdita realizzati totali on-chain per la capitalizzazione realizzata, è sceso a livelli che tipicamente accompagnano i minimi dei mercati ribassisti. La sua media mobile a 30 giorni è attualmente pari a 16,52, riflettendo un periodo di “capitolazione” tra gli investitori.

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Il rischio dal lato delle vendite considera qualsiasi movimento on-chain come una fonte di potenziale pressione di vendita; valori bassi implicano un crescente esaurimento dei venditori ai prezzi attuali, intorno ai 60.000 dollari. Bitcoin ha attraversato diverse fasi di capitolazione nel 2026, le prime dalla fine del mercato ribassista del 2022.

Rapporto del rischio di vendita di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

In precedenza, Cointelegraph ha riferito di una crescente compressione della redditività che interessa sia i detentori di Bitcoin a breve termine sia quelli a lungo termine. Il prezzo realizzato dell’offerta esistente, ovvero il prezzo al quale quest’ultima si è mossa on-chain per l’ultima volta, attualmente si aggira intorno ai 53.200 dollari e costituisce un obiettivo d’interesse sulla base dei precedenti mercati ribassisti.