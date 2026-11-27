Venerdì Bitcoin ha toccato i 62.100 dollari mentre gli asset rischiosi e i metalli preziosi salivano durante una sessione di negoziazione statunitense abbreviata dopo la festività del Giorno del Ringraziamento.

Punti chiave:

Bitcoin (BTC) ha registrato una volatilità improvvisa all’apertura di Wall Street venerdì, mentre i venditori hanno cancellato il movimento sopra i 62.000 dollari.

Posizioni in criptovalute per un valore di 228 milioni di dollari sono state liquidate nell’ora terminata alle 15:00 UTC.

L’oro ha cercato di consolidare il suo rimbalzo dopo essere sceso bruscamente sotto la sua media mobile a 200 giorni, pari a 4.373 dollari per oncia.

Il prezzo di BTC scende improvvisamente a 58.700 dollari

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD guadagnava fino al 2,7% mentre i futures sulle azioni statunitensi salivano prima dell’apertura di Wall Street. La coppia è poi scesa sotto i 59.000 dollari quando i venditori sono tornati sul mercato dopo la chiusura di giovedì dei mercati azionari statunitensi per il Giorno del Ringraziamento.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I dati di CoinGlass hanno mostrato che posizioni in criptovalute per un valore di 228 milioni di dollari sono state liquidate nell’ora terminata alle 15:00 UTC.

BTC/USD rispetto alle liquidazioni nel mercato crypto. Fonte: CoinGlass

I trader sembravano desiderosi di aumentare l’esposizione ai titoli tecnologici durante la sessione di negoziazione statunitense abbreviata di venerdì, con la chiusura prevista alle 13:00, ora della costa orientale. L’S&P 500 e l’indice composito Nasdaq, fortemente orientato ai titoli tecnologici, hanno aperto rispettivamente in rialzo dello 0,9% e dell’1,4%.

I titoli tecnologici hanno mostrato un andamento contrastante: Anthropic (Nasdaq: ANT) ha guadagnato il 4%, scambiando sopra gli 87 dollari. Il titolo era circa il 18% al di sopra del minimo di mercoledì, pari a 73,90 dollari.

Grafico a un’ora del titolo Anthropic. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Allo stesso tempo, le azioni Nvidia sono scese dell’1,5%, a 147 dollari, dopo l’apertura.

«In definitiva, i grandi fornitori di servizi cloud devono ottenere un ROI e ricostituire il loro flusso di cassa libero; aziende come Anthropic devono dimostrare di poter generare la crescita dei ricavi che ci si aspetta e, in definitiva, di essere anche molto redditizie e in grado di generare flusso di cassa libero», ha dichiarato Richard Clode, gestore di portafoglio presso Janus Henderson, a CNBC.

Anche i metalli preziosi hanno registrato rialzi: l’argento è salito fino al 7,4% nella giornata, mentre l’oro (XAU/USD) era in rialzo del 2%, a 3.635 dollari l’oncia, alle 15:00 UTC.

Grafico giornaliero di XAU/USD con la SMA a 200 giorni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Mercoledì, la risorsa di trading The Kobeissi Letter ha segnalato condizioni di forte ipervenduto sull’oro, scambiato a un livello del 20% inferiore alla sua media mobile semplice (SMA) a 200 giorni, attualmente pari a 4.373 dollari.

«Questo avviene mentre i prezzi dell’oro sono scesi del 37% dal loro picco intraday di gennaio, il loro maggiore ribasso nell’arco di 12 mesi dall’inizio degli anni 1980», ha scritto su X, definendo il ritracciamento dell’oro nel 2026 «uno dei suoi cali più gravi della storia».

Analisi: Bitcoin «più vicino alla capitolazione dei venditori»

L’andamento del prezzo di Bitcoin si è discostato da quello delle azioni e dei metalli preziosi, mentre i trader vendevano approfittando dei modesti guadagni post-festivi.

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Il trader e analista crypto Rekt Capital ha sottolineato l’intensità dell’attuale pressione di vendita su Bitcoin. «Dopo che Bitcoin ha registrato un breakout accompagnato da volumi dei venditori, il prezzo di Bitcoin è crollato del 27% al ribasso», ha scritto l’analista.

«Da allora Bitcoin ha inoltre registrato quattro settimane consecutive di volumi di vendita superiori alla media, avvicinandosi alla capitolazione e all’esaurimento dei venditori.»

Grafico settimanale di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

In precedenza, Cointelegraph aveva riferito che una quota crescente dell’offerta di BTC era detenuta in perdita non realizzata, mentre riemergevano segnali di capitolazione.