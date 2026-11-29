Un account abilitato alla governance ha coniato 1 miliardo di token IBS e li ha scambiati con USDT, prosciugando il pool di liquidità del token.

Il token IBS di Pots Money è stato sfruttato domenica sulla BNB Chain dopo che un account abilitato alla governance ha coniato 1 miliardo di token e li ha scambiati per circa 5,71 milioni di dollari in Tether (USDT), secondo i monitor on-chain.

PeckShieldAlert ha dichiarato che i fondi rubati sono rimasti in un wallet identificato e IBS aveva perso il 100%.

TokenPost ha riferito che due cicli di conio e vendita hanno prosciugato gli USDT dal pool di liquidità IBS/USDT.

Il meccanismo ha permesso all’account di convertire i nuovi IBS creati in USDT già detenuti dal pool. Al momento della pubblicazione, Pots Money non aveva identificato i fornitori di liquidità interessati né reso noto un piano di recupero.

Pots Money descrive IBS come il proprio token algoritmico di attività garantito da collaterale, con un valore minimo di 1 dollaro.

Cointelegraph ha riferito il mese scorso che gli attacchi erano saliti a 1,18 miliardi di dollari in 107 incidenti registrati nel terzo trimestre, secondo la società di sicurezza Hacken.

Il rapporto Q3 di Hacken ha attribuito il 77% (circa 906 milioni di dollari) a fornitori o strumenti per sviluppatori compromessi, correzioni divulgate pubblicamente ma non ancora distribuite o altri componenti al di fuori delle revisioni di sicurezza.

La perdita mediana nei 107 incidenti è stata di 670.000 dollari.

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