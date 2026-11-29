Si avvicina rapidamente una scadenza che potrebbe portare al divieto delle macchine ATM per criptovalute in Massachusetts.

La proposta di legge che le vieterebbe deve essere approvata e promulgata entro il 5 gennaio, secondo un rapporto del Boston Herald pubblicato domenica; in caso contrario, dovrà essere ripresentata nella sessione successiva.

Il promotore del disegno di legge, il senatore statale democratico John Cronin, ha dichiarato di sperare che il Massachusetts “smetta di essere un bersaglio facile” per i furti tramite macchine ATM. “La consapevolezza dei danni che questo settore e queste macchine arrecano alla nostra comunità e ai nostri residenti è in crescita”, ha detto al giornale.

Molti governi statali e municipalità degli Stati Uniti hanno iniziato a reprimere gli operatori di ATM per criptovalute in risposta a episodi in cui residenti, soprattutto anziani, sono stati raggirati e indotti a inviare fondi ai truffatori.

Secondo Cronin, alcuni Stati hanno cercato semplicemente di regolamentare i chioschi invece di vietarli, “ma le frodi non si fermano e i furti non si fermano”.

Nel 2025 l’FBI ha ricevuto 13.460 denunce relative ai chioschi ATM per criptovalute, con perdite complessive pari a quasi 389 milioni di dollari.

Cointelegraph ha riferito ad agosto che le Hawaii sono diventate il quarto Stato a imporre un divieto totale dei chioschi per asset digitali, dopo leggi analoghe in Minnesota, Tennessee e Indiana. Diversi altri Stati stanno lavorando a provvedimenti simili.

South Dakota e Wyoming hanno approvato leggi che impongono rigidi limiti alle attività degli ATM per criptovalute.

Rivista: gli agenti IA usano carte di credito. Che ne sarà delle criptovalute?