Il fondatore di Tron Justin Sun, un tempo sostenitore della società World Liberty Financial legata alla famiglia Trump, ha chiesto agli exchange di rimuovere dalle quotazioni il suo token WLFI.

In un post su X di sabato, Sun ha inoltre esortato gli exchange a emettere avvertimenti, limitare i depositi e richiedere informazioni sulla destinazione dei fondi.

WLFI aveva perso più della metà del suo valore in 24 ore, scendendo a 0,01923 dollari al momento della stesura, secondo CoinGecko.

La turbolenza del mercato ha coinciso con la vendita, da parte di un wallet della riserva strategica di World Liberty, di criptovalute per circa 20 milioni di dollari, cedute a forte perdita, secondo Lookonchain. Cointelegraph ha chiesto un commento a World Liberty Financial sulla situazione, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

Cointelegraph aveva riferito in precedenza che Sun, in passato sostenitore e investitore di World Liberty, aveva citato in giudizio la società ad aprile, accusandola di frode e di aver congelato illegalmente i suoi token.

A maggio, World Liberty ha quindi intentato una causa per diffamazione contro Sun, accusandolo di dichiarazioni false e di violazioni dei termini della vendita dei token. Sun ha negato tali accuse.

Sun aveva già sostenuto le iniziative crypto della famiglia Trump investendo in World Liberty e acquistando la memecoin TRUMP del presidente Donald Trump.

Ha guidato la classifica dei possessori del token in occasione di una cena con Trump nel maggio 2025, con partecipazioni valutate circa 18,5 milioni di dollari.

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